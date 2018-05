Планы на выходные: выгодный бьюти-шоппинг!

Новый аромат Tom Ford, идеальный тон от Giorgio Armani, помада мечты Bobbi Brown, «Маска золушки» Valmont и крем вокруг глаз La Mer — обновляем летнюю косметичку выгодно.

Вэти выходные с 25 по 27 мая в Иль де Ботэ проходит акция — средства люксовых брендов можно приобрести со скидкой 40%.

В акции участвуют такие марки, как Giorgio Armani, Clinique, Estee Lauder, Make Up For Ever, Yves Saint Laurent, 3Lab, Dr. Jart, Valmont, La Mer, Bobbi Brown и многие другие.

Не пропустите!