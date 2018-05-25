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Новый Insta-тренд: брови-черточки
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Новый Insta-тренд: брови-черточки 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
И снова бьюти-блогеры задают тренды. На этот раз визажист Худа Каттан запустила флешмоб с необычными бровями у себя в Instagram. Она выложила снимок, на котором ее брови разделены на полоски. Чтобы сделать такие, она просто затонировала некоторые части брови, а остальные подвела карандашом.
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Никаких хэштегов визажист не ставила, просто отметила несколько девушек, которые решили повторить ее эксперимент. А ты бы сделала?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-insta-trend-brovi-chertochki/
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