Ещё
Ким Кардашьян выпускает новую палетку хайлайтеров KKWbeauty
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ким Кардашьян выпускает новую палетку хайлайтеров KKWbeauty 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Пока все обсуждали платье новой герцонини Сассекской, Ким Кардашьян решила напомнить о себе и аннонсировала в своем инстаграме выход новой палетки хайлайтеров KKWbeauty.
Стоит напомнить, что хайлайтер не является совершенно новым продуктом для ее бренда, ранее его можно было встретить в палетках для контуринга и в стиках. Тем не менее Ким обещает, что в этот раз нас ждет невероятный блеск, который до этого она еще никогда не выпускала.
Как пишут на сайте, новинка выйдет в двух вариантах: Palette I (для светлой кожи) и Palette II (для темной кожи). Каждая палетка включает в себя 4 хайлайтера разных оттенков — от шампанского и розового золота до глубокой бронзы. Теперь ошеломляющее сияние на лето нам точно гарантировано.
Продажи стартуют 24 мая в 12:00 по американкому времени на официальном сайте KKWBeaty.com. У новых хайлайтеров есть все шансы стать очередными бестселлерами бьюти линейки Ким Кардашьян и быть в солд ауте всего за пару часов. Цена вопроса — 44 доллара.
Публикация от KKWBEAUTY (@kkwbeauty) 20 Май 2018 в 12:16 PDT
FashionTime: последние новости
Королевская семья в сборе: первое официальное фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Светлана Лобода родила дочь Как выглядит экс-звезда «Дом-2» спустя 10 лет: Анастасия Дашко продолжает дружить с участниками шоу
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться103
Как уродует пластическая хирургия3
«Слезы наворачиваются»: Савичева о дочери
В чем опасность готовки на газовой плите9
Интимный дневник пары за 30 дней1
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
11:46
Звезды, которые порождают скандалы и после смерти
Звёзды
06:17
Как уродует пластическая хирургия
Красота
05:44
Кто выживет в апокалипсис: мужчины или женщины
Психология
00:44
«Вы же замужем!»: Лукьянова показала фото из душа
Звёзды
06:54
Раскрыты секреты выигрыша в играх
Психология
04:12
Видео-тест расскажет, гений вы или ненормальный
Психология
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение