Ким Кардашьян выпускает новую палетку хайлайтеров KKWbeauty

Пока все обсуждали платье новой герцонини Сассекской, Ким Кардашьян решила напомнить о себе и аннонсировала в своем инстаграме выход новой палетки хайлайтеров KKWbeauty.

Стоит напомнить, что хайлайтер не является совершенно новым продуктом для ее бренда, ранее его можно было встретить в палетках для контуринга и в стиках. Тем не менее Ким обещает, что в этот раз нас ждет невероятный блеск, который до этого она еще никогда не выпускала.

Как пишут на сайте, новинка выйдет в двух вариантах: Palette I (для светлой кожи) и Palette II (для темной кожи). Каждая палетка включает в себя 4 хайлайтера разных оттенков — от шампанского и розового золота до глубокой бронзы. Теперь ошеломляющее сияние на лето нам точно гарантировано.

Продажи стартуют 24 мая в 12:00 по американкому времени на официальном сайте KKWBeaty.com. У новых хайлайтеров есть все шансы стать очередными бестселлерами бьюти линейки Ким Кардашьян и быть в солд ауте всего за пару часов. Цена вопроса — 44 доллара.

Публикация от KKWBEAUTY (@kkwbeauty) 20 Май 2018 в 12:16 PDT