Старше на 10 лет: к чему приводят пластика и инъекции в молодом возрасте

В погоне за совершенством

Кендалл Дженнер до и после пластики (девушке 22 года)

По оценке Американской академии лицевой и пластической хирургии, все больше девушек в возрасте 18–25 лет идут за редизайном или в кабинет косметолога, или к пластическому хирургу. Говорят, что юные девы бегут за мифическим идеалом, который для них представляют образы из соцсетей и глянца. Программа стандартная: чтобы стать красивее, девочки меняют форму носа и подборка, проходят операцию по увеличению груди, просят сделать им с помощью инъекций монгольские заостренные скулы и, конечно, суперпухлые губы.

У американских специалистов-косметологов это стремление к редизайну получило название rich face, которое описывает желание преобразиться сразу и полностью.

Многим популярным звездам «Инстаграма», которые прошли программу преображения, не больше 20 лет. Но если не знать даты рождения девушек, то кажется, что им не меньше 35 лет. Но то ли еще будет! Что происходит с внешностью этих девушек и почему?

Инъекции филлеров

Алена Шишкова, до и после пластики (сейчас модели 25 лет)

Алена Шишкова, бывшая пассия Тимати , после конкурса «Мисс Россия» увеличила грудь, губы, сделала эндоскопическую подтяжку лба (мощная антивозрастная процедура), а еще поговаривают, что она удалила комки Биша и вколола филлеры в скулы. Ей на тот момент едва исполнилось 17.

Филлеры стали популярны у девушек, стремящихся подогнать себя под модные стандарты красоты. Вроде и под нож ложиться не надо, а результат можно получить тот же. Даже исправить нос и подбородок. На самом деле контурная пластика не так проста. Эксперты отмечают, что с возрастом наши ткани теряют упругость и объем, которые восполняют филлеры. Но если девушки совсем молоденькие (18–20 лет), у них хорошее качество кожи, то процедура по увеличению губ, корректировке скул, подбородка может сделать лицо очень тяжелым и визуально состарить.

Филлер хотя и имеет плотную текстуру, но со временем рассасывается. И пациенткам приходится идти за новой порцией инъекций. Игла, попадая в одно и то же место, вызывает повреждение и внутренний разрыв тканей. Они начинают грубеть, лицо в итоге через какое-то время будет выглядеть одутловатым. Еще один минус этой технологии заключается в том, что, нарастая, фиброзная ткань замедляет синтез коллагена, микроциркуляцию крови и кислорода. А организм, получая гиалуроновую кислоту извне постоянно, перестает ее вырабатывать. Из-за этого кожа грубеет, ухудшается ее качество, фактически запускается процесс преждевременного старения. Косметологи, кстати, отговаривают пациенток от слишком надутых губ, больших скул и вообще инъекций. Но многие клиентки с ними не соглашаются. Врачам остается развести руками: кто платит, тот и заказывает музыку.

Инъекции ботокса

Анастасия Решетова до и после пластики (новой подруге Тимати 22 года)

Эталоном красоты для российских девочек стала Анастасия Решетова. Преемница Шишковой пошла по той же ускоренной программе красоты. Говорят, обе модели прочно сидят на ботоксе. А как же без него. За ботоксом в молодом возрасте обращаются люди с активной мимикой. Они так боятся морщин и старения, что готовы обездвижить лицо. Специалисты отмечают, что ботокс в разумных дозах изменяет мимику, ведь он вызывает временный паралич мышц и мешает гримасничать.

Но организм, получая постоянно токсин извне, начинает с ним бороться. С каждым разом нужно все больше и больше препарата, а через какое-то время он перестает действовать совсем — у организма вырабатывается иммунитет к ботоксу.

Молодым девушкам постоянные инъекции ботокса только вредят. Мышцы, которые находятся в тонусе и прекрасно справляются со своей работой, под воздействием инъекций спустя какое-то время начнут ослабевать, кожа станет дряблой, нарушится ее питание, что опять же может запустить процесс преждевременного старения.

Контурная пластика

Кайли Дженнер до и после операций (девушке 20 лет)

Кайли Дженнер (именно ее губы являются самым частым образцом для заказа у косметологов) впервые побывала у хирурга еще до 18 лет. Она считала себя гадким утенком в окружении прекрасных сестер, которые уже сделали пластику. В итоге Кайли изменила форму носа и подбородка, подкорректировала скулы и губы.

Пластика в юном возрасте конкурирует с инъекциями филлеров. Многие девушки хотят раз и навсегда переделать форму носа, овал лица, поднять линию лба. В определенных случаях пластика идет девушкам на пользу. Посмотрите, например, на удачную ринопластику звезд.

Грамотные хирурги пытаются рассчитать идеальные пропорции лица с помощью математики (правило золотого сечения, правило третей). Они делят лицо на три горизонтальные половины. При этом важно, чтобы губы не выходили за пределы нижней трети лица и не находились в части, где должны быть скулы, нос и глаза.

Если врач уступит просьбам пациентки и добавит лишний объем, то пропорции нарушатся и лицо станет негармоничным. Возникнет ощущение искусственности, исказится образ в целом.

Пластические операции

Хейли Болдуин до и после пластики (девушке 21 год)

Среди девушек, пришедших за новым лицом, нередко встречаются те, кто страдает дисморфофобией (расстройство психики, когда человек искаженно воспринимает свою внешность, постоянно видит недостатки). Грамотные специалисты отправляют таких пациенток к психологам или психиатрам (порой они работают в той же клинике в тандеме с хирургами). А вот недобросовестные могут согласиться с клиенткой и изуродовать девушку на всю жизнь.

Но от пластики даже в молодом возрасте не стоит отказываться категорически. Эксперты утверждают, что отправной точкой для пластической хирургии является не возраст, а индивидуальное состояние тканей, лица и тела.

Бывает, что у пациента есть врожденные аномалии или дефекты, которые являются показаниями для хирургического вмешательства. Тогда небольшой редизайн улучшит внешность, добавит гармонии в образ.

Благодарим за помощь в создании материала Георгия Даштояна, специалиста по пластической и реконструктивной хирургии с опытом работы в США Тренды в пластической хирургии:

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