Несколько способов укрепить овал лица для тех, кто перешагнул 30-летие

Нет, старение организма пока никто не отменял, а неправильное питание, ультрафиолет, плохая экология по-прежнему подливают масла в огонь. Ближе к 30-ти, если ничего с этим не делать, мы, как и встарь, вступаем в «опасную зону». Но к счастью, у нас есть множество инструментов эстетической медицины.

Причем еще каких-нибудь пятнадцать-двадцать лет назад мы бы говорили о радикальных решениях: если у вас «поплыл» овал лица, опустились уголки глаз или губ, обозначились носогубные складки (самые очевидные и подлые признаки старения!) — вам к хирургу на подтяжку. Уже десять лет назад мы бы сказали, что с этим вам — к косметологу на биоармирование.

Слово «армирование», пришедшее из языка строителей, означает усиление несущей способности конструкции при помощи более прочного материала.

Косметологическое биоармирование предполагает укрепление «каркаса» лица с помощью нитей или филлеров (гелей на основе гиалуроновой кислоты), которые вводят в ткани лица для их уплотнения и подтяжки. Надо понимать, что и то и другое — это: 1. Болезненность и вероятность занести инфекцию. 2. Ощущение внутреннего распирания и/или натяжения. 3. Возможные реакции: отторжение, аллергия, синяки. 4. Обязательная коррекция.

Так вот, еще пять-десять лет назад мы сказали бы, что с проблемами возрастных изменений нужно к косметологу на биоармирование. Но сегодня уходовая косметика тоже сделала астрономический шаг вперед! Речь о новых средствах, пришедших на замену инъекционному биоармированию.

Так, недавно инновационную антивозрастную коллекцию косметических средств выпустила международная лаборатория Librederm.

В основе средств, объединенных названием Mezolux Librederm, лежит компонент Armatrix — продукт биотехнологий, полученный из редчайших микроводорослей моря Ируаз во Франции. Он и отвечает за «биоармирующую» работу средств — усиливает синтез гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина: именно эти вещества держат каркас лица, когда вам двадцать, и они же медленно покидают нас с возрастом.

Средства серии Mezolux Librederm можно условно разделить на два типа. Есть основной уход — дневной и ночной кремы, а также крем для области вокруг глаз, общая задача которых — биоармирование, лифтинг и возвращение коже упругости.

И есть дополнительный уход — шесть концентратов с разной направленностью:

против морщин с эффектом «ботокса»,

против пигментных пятен (отбеливание),

с детокс-эффектом для улучшения цвета лица и выведения токсинов,

против отеков,

для обновления и защиты с эффектом «антистресс»,

для большей упругости и более выраженного эффекта подтяжки овала лица.

Самое интересное то, что концентраты предназначены не только для самостоятельного использования. Каждый из них решает узкую задачу, и его (или их) можно — и нужно — добавлять в основной крем. Для достижения максимального результата придется немного подождать: курс применения составляет 28 дней — именно столько нужно для обновления кожи.

Зато в итоге получаем и персональную программу по уходу, и отсрочку визита к косметологу за «тяжелой артиллерией» — всё для молодости и красоты лица.