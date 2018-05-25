Подарите мужу! Лимитированный аромат Hugo Boss Bottled United

Какая главная нота парфюма, который олицетворяет успех и почему вашему мужу (и вам) он точно понравится?

В этом году BOSS Parfums представил новый лимитированный аромат, который вдохновит вашего мужчину на свершения. Парфюм Bottled United олицетворяет истории настоящего успеха простых ребят, которые получили признание и уважение всего мира благодаря таланту и упорному труду.

Аромат представляют четыре настоящих героя нашего времени — футболисты Юлиан Дракслер , Филиппе Коутиньо, Харри Кейн и Альваро Мората. Их истории страсти, решимости и чести легли в основу нового парфюма, который понравится страстным мужчинам, преданным своему делу и идеалам (какими бы они не были).

Распыляя аромат, вы сразу почувствуете ноты свежести и свободы, которые перекликаются со сладкими аккордами красного апельсина. Мята и ирис органично раскрываются в облаке терпкой ноты пачули, создавая элегантный шлейф, который надолго останется в памяти каждой девушки.