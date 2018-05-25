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Акиньшина с декольте до пупа рассекретила детей
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Акиньшина с декольте до пупа рассекретила детей 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Оксана Акиньшина приняла участие в фотосессии для журнала вместе с двумя младшими детьми. При этом сама популярная актриса снялась в платье с головокружительным декольте.
Актриса Оксана Акиньшина украсила обложку свежего номера журнала ОК! Главный редактор издания Вадим Верник на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал фотографию, на которой популярная актриса запечатлена вместе с младшими детьми. "Не могу до конца поверить, что у меня уже трое детей", — так гласит подпись на снимке.
Для обложки одна из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа выбрала темное в пол платье с золотыми пайетками, изюминкой которого стало глубокое декольте, обнажающее великолепную грудь. Завершали образы распущенные светлые волосы. "Оксана АКИНЬШИНА впервые в фотосессии со своими детьми. И разговор наш о ее сегодняшней жизни в Швейцарии получился острый, динамичный, парадоксальный", — сообщил Верник в подписи к публикации.
Напомним, о переезде Оксаны Акиньшиной и ее гражданского мужа Арчила Геловани в одну из европейских стран стало известно несколько месяцев назад. В Instagram популярная актриса регулярно публикует кадры местных пейзажей. Отметим, что от любимого мужчины в 2013 году Оксана родила сына Константина. У актрисы также подрастает наследник от первого брака с Дмитрием Литвиновым — сын Филипп.
В январе 2017 года Оксана Акиньшина родила третьего ребенка — дочку. Популярная актриса подарила продюсеру Арчилу Геловани дочь. Малышка появилась на свет в госпитале "Лапино". По предварительным данным, роды в элитной подмосковной клинике обошлись Акиньшиной в 930 тысяч рублей.
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