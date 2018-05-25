Акиньшина с декольте до пупа рассекретила детей 

Публикация от Вадим Верник (@vadim_vernik) 25 Май 2018 в 1:12 PDT

Для обложки одна из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа выбрала темное в пол платье с золотыми пайетками, изюминкой которого стало глубокое декольте, обнажающее великолепную грудь. Завершали образы распущенные светлые волосы. "Оксана АКИНЬШИНА впервые в фотосессии со своими детьми. И разговор наш о ее сегодняшней жизни в Швейцарии получился острый, динамичный, парадоксальный", — сообщил Верник в подписи к публикации.