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За 60: пенсионерки в секс-белье взорвали Сеть
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За 60: пенсионерки в секс-белье взорвали Сеть 

Рамблер 40 минут назад
Фото: @classic_model_joanna
Фотограф Крисси Спаркс решила доказать, что зрелые женщины за 60 могут быть сексуальными. Она отобрала несколько дам почтенного возраста, в том числе тех, кто уже давно справил 70-летие, и при помощи макияжа, укладки и, конечно же, ретуши превратила их в гламурных «цыпочек».
Крисси Спаркс неспроста решилась на такой шаг — она уже давно работает над тем, чтобы позволить каждой своей клиентке чувствовать себя сексуально. Но, по ее признанию, женщин старше 55 лет у нее в студии не больше 5% от общего числа. Самой взрослой модели Крисси 78 лет.
До грима и укладки / @pinupparadise
На каждую фотоссесию уходит порядка десяти часов.
@classic_model_joanna
Макияж женщинам делает визажист по имени Дженнифер, в Сети ее знают как Gipsylady.
@classic_model_joanna
В студии, где ведется съемка, инвентаря на 200 000 фунтов. Это наборы сексуального белья, корсеты, баски, чулки, подвязки, костюмы и прочие аксессуары.
@classic_model_joanna
@classic_model_joanna
@anniestilettos
Все внимание на женщину слева. На фото снизу ее не узнать!
@anniestilettos
Женский форум
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