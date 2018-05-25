За 60: пенсионерки в секс-белье взорвали Сеть

Фотограф Крисси Спаркс решила доказать, что зрелые женщины за 60 могут быть сексуальными. Она отобрала несколько дам почтенного возраста, в том числе тех, кто уже давно справил 70-летие, и при помощи макияжа, укладки и, конечно же, ретуши превратила их в гламурных «цыпочек».

Крисси Спаркс неспроста решилась на такой шаг — она уже давно работает над тем, чтобы позволить каждой своей клиентке чувствовать себя сексуально. Но, по ее признанию, женщин старше 55 лет у нее в студии не больше 5% от общего числа. Самой взрослой модели Крисси 78 лет.

До грима и укладки / @pinupparadise

На каждую фотоссесию уходит порядка десяти часов.

@classic_model_joanna

Макияж женщинам делает визажист по имени Дженнифер, в Сети ее знают как Gipsylady.

@classic_model_joanna

В студии, где ведется съемка, инвентаря на 200 000 фунтов. Это наборы сексуального белья, корсеты, баски, чулки, подвязки, костюмы и прочие аксессуары.

@classic_model_joanna

@classic_model_joanna

@anniestilettos

Все внимание на женщину слева. На фото снизу ее не узнать!