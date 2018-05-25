Ещё
Сексолог: От регулярного секса женщины хорошеют, а мужчины умнеют
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сексолог: От регулярного секса женщины хорошеют, а мужчины умнеют 

Национальная Служба Новостей 22 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Кандидат медицинских наук рассказал НСН, почему сексуальная жизнь влияет на внешность женщин.
Учёные установили прямую связь между регулярностью половой жизни женщины и её красотой. Как пишет издание Planet Today, представительницы прекрасного пола, не испытывающие проблем в личной жизни, выглядят лучше — у них чистая и гладкая кожа, более свежий взгляд, румянец и другие признаки красоты.
Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев в эфире НСН подтвердил выводы учёных, а также объяснил, почему на мужскую красоту частота и качество секса не влияют.
«Дело в том, что в мужскую интимную жизнь вовлекается меньше гормонов, имеющих отношение к внешности. На здоровье регулярный секс хорошо сказывается, а на внешности практически нет. Может быть, выражение лица становится поумнее», — заметил Полеев.
Сексолог призвал пожилых россиян к регулярному сексу
Зато женская красота напрямую зависит от регулярности половой жизни. Разумеется, если секс не дежурный, а полноценный и доставляющий удовольствие, подчеркнул собеседник НСН.
«А для женщин здесь есть прямое влияние на внешность. Потому что в половом акте и в разрядке принимают участие довольно много, так называемых, гормонов счастья. Часть из них действует заодно и на кожу, разглаживая её, улучшая кровоток подкожно-жировой клетчатки, обменные процессы, и в коже, и во внутренних органах. И тогда мимика, жесты, пластика очень улучшаются. Мимика становится более молодой, живой, не соответствующей возрасту. Половой акт, хороший, разумеется, не формальный, потому что положено по субботам, а доставляющий удовольствие и лучше всего, заканчивающийся оргазмом, это вообще оздоровительное мероприятие», — заключил Полеев.
Более того, во время оргазма у женщины выводятся из организма токсины и обновляются эритроциты, что улучшает насыщение клеток кислородом, добавил сексолог. Его коллеги, пришедшие к заключению о положительном влиянии секса на внешность представительниц прекрасного пола, в свою очередь призвали женщин не игнорировать проблемы в личной жизни, а приступать к их решению.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Супруга принца Гарри Меган Маркл мечтает быть президентом США Каблук перестал быть признаком женской сексуальности Кейт Миддлтон родила третьего ребенка
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться108
47-летняя Наргиз разделась для фото3
Интимный дневник пары за 30 дней1
Как уродует пластическая хирургия3
Уродства, которые делают нас привлекательнее1
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение