Сексолог: От регулярного секса женщины хорошеют, а мужчины умнеют

Кандидат медицинских наук рассказал НСН, почему сексуальная жизнь влияет на внешность женщин.

Учёные установили прямую связь между регулярностью половой жизни женщины и её красотой. Как пишет издание Planet Today, представительницы прекрасного пола, не испытывающие проблем в личной жизни, выглядят лучше — у них чистая и гладкая кожа, более свежий взгляд, румянец и другие признаки красоты.

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев в эфире НСН подтвердил выводы учёных, а также объяснил, почему на мужскую красоту частота и качество секса не влияют.

«Дело в том, что в мужскую интимную жизнь вовлекается меньше гормонов, имеющих отношение к внешности. На здоровье регулярный секс хорошо сказывается, а на внешности практически нет. Может быть, выражение лица становится поумнее», — заметил Полеев.

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Зато женская красота напрямую зависит от регулярности половой жизни. Разумеется, если секс не дежурный, а полноценный и доставляющий удовольствие, подчеркнул собеседник НСН.

«А для женщин здесь есть прямое влияние на внешность. Потому что в половом акте и в разрядке принимают участие довольно много, так называемых, гормонов счастья. Часть из них действует заодно и на кожу, разглаживая её, улучшая кровоток подкожно-жировой клетчатки, обменные процессы, и в коже, и во внутренних органах. И тогда мимика, жесты, пластика очень улучшаются. Мимика становится более молодой, живой, не соответствующей возрасту. Половой акт, хороший, разумеется, не формальный, потому что положено по субботам, а доставляющий удовольствие и лучше всего, заканчивающийся оргазмом, это вообще оздоровительное мероприятие», — заключил Полеев.

Более того, во время оргазма у женщины выводятся из организма токсины и обновляются эритроциты, что улучшает насыщение клеток кислородом, добавил сексолог. Его коллеги, пришедшие к заключению о положительном влиянии секса на внешность представительниц прекрасного пола, в свою очередь призвали женщин не игнорировать проблемы в личной жизни, а приступать к их решению.