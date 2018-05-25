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Сексолог рассказал о влиянии секса на женскую внешность
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Сексолог рассказал о влиянии секса на женскую внешность 

Свободная пресса 41 минуту назад
Фото: Новости РуФокс
Женщины, регулярно занимающиеся сексом, выглядят лучше, их кожа становится более гладкой, а мимика более живой. Об этом заявил врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев.
«Для женщин здесь есть прямое влияние на внешность. Потому что в половом акте и в разрядке принимают участие довольно много, так называемых, гормонов счастья. Часть из них действует заодно и на кожу, разглаживая ее, улучшая кровоток подкожно-жировой клетчатки, обменные процессы. И тогда мимика, жесты, пластика очень улучшаются. Мимика становится более молодой, живой, не соответствующей возрасту», — сказал Полеев в интервью НСН.
При этом он подчеркнул, что речь идет не о дежурном половом акте, «потому что положено по субботам», а о полноценном и «лучше всего, заканчивающимся оргазмом».
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