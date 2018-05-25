3 процедуры, после которых можно отказаться от макияжа

Мы уже говорили о том, что отказ от макияжа не всегда хорошая идея: тональные средства нового поколения, например, отлично защищают кожу от негативного воздействия окружающей среды и ультрафиолета. И тем не менее летом порой хочется обойтись исключительно легкими кремами и сыворотками. Мы попросили врача-косметолога, генерального директора салона Bronze & Beauty Людмилу Головачеву рассказать, какие процедуры, по ее мнению, сделают кожу идеальной без дополнительной группы поддержки.

Red Carpet Facial от iS CLINICAL. Действие направлено на улучшение кровообращения, а желаемый эффект достигается при помощи двух масок — разогревающей и охлаждающей (поэтому процедуру часто называют Ice & Flame, то есть «Лед и пламя»). Результат от ухода продержится до двух суток: палочка-выручалочка перед важными мероприятиями!

Комплексный уход (массаж, пилинг и маска) на косметике Mavex. Массаж подтягивает мышцы лица и активизирует естественные процессы кровообращения, а пилинг деликатно очищает и разглаживает кожу. Ну а завершается уход альгинатной маской, которая моделирует контур лица и питает кожу, обеспечивая ей ровный цвет и внутреннее свечение.

Детокс-уход от Mavex. Это действительно очень эффективная экспресс-процедура, позволяющая за короткое время достичь отличного результата: активные ингредиенты выводят токсины и возвращают лицу законное сияние. Особенно советую вечно занятым жительницам мегаполиса, которые круглые сутки бегают со встречи на встречу: запомните, именно стресс, пыль и выхлопные газы являются главными врагами вашей кожи.