Врачи заявили, что ватные палочки могут быть опасны

Многие люди чистят уши с помощью ватных палочек — это удобно и просто. Но эксперты предупреждают, что на самом деле такие тампоны не предназначены специально для чистки ушей, и метод может нанести вред здоровью.

Врачи заявляют, что "ушные" палочки не могут очистить ухо от серы качественно. Более того, они только продвигают ее вглубь ушной раковины.

А неосторожное использование может привести к разрыву барабанной перепонки, сильному кровотечению и воспалению в ушном канале. В некоторых случаях следствием неаккуратного воздействия ватного тампона на ухо может стать полная потеря слуха.

Эксперты утверждают, что для того, чтобы удалить излишки серы, достаточно лишь очистить выступающую часть ушной раковины. Все остальное за нас уже придумала природа, и очищать самостоятельно ушной канал не стоит, особенно ватной палочкой.