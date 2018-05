8 горячих летних коллекций макияжа

Мы собрали самые полезные и красивые летние лимитки косметики для красоты (и пополнения ленты Инстаграм).

Hâle d’Eté, Clarins

Clarins включили в летнюю лимитку свои самые топовые продукты: масло-тинт Eclat Minute бронзирующую пудру Poudre Soleil, и 4-цветную ручку для макияжа глаз и губ. Последние украшены очень фотогеничным изображением розового фламинго.

Четырехцветная ручка-подводка для глаз и губ Stylo 4 Couleurs, Clarins

Бронзирующая пудра Poudre Soleil, Clarins

Масло-блеск для губ Eclat Minute, Clarins

Italian Zest, Dolce&Gabbana

Любительницы кремовых текстур оценят сезонную линейку Dolce&Gabbana. Хит коллекции — бронзер в стике гармонично дополняют лимитированные версии теней Perfect Mono и помады Miss Sicily.

Бронзирующий стик Italian Zest Healthy Glow, Dolce&Gabbana

Помада Miss Sicily Angela, Dolce&Gabbana

Тени для век Perfect Mono Bronze, Dolce&Gabbana

Terracota Summer Escape, Guerlain

В этом году уже легендарная коллекция бренда Terracotta пополнилась двумя абсолютными новинками — пудрой-хайлайтером и кушоном. Этих продуктов достаточно для натурального летнего макияжа.

Кушон Terracotta, Guerlain

Пудра-хайлайтер Terracotta Summer Glow, Guerlain

Bronze&Glow, Lancôme

Все необходимое для сияния и свежести кожи можно найти среди летних новинок Lancôme. Аккурат к летнему сезону они перевыпустили сатиновую бронзирующую пудру Bronze&Glow и сверхстойкие кремовые румяна Teint Idole Ultra Stick: бронзер теперь мерцает еще заметнее, а румяна выглядят на коже ярче и сочнее.

Румяна в стике Teint Idole Ultra Stick, Lancôme

Бронирующая пудра-хайлайтер Bronze&Glow, Lancôme

Warm. Define. Illuminate., Bobbi Brown

Среди летних новинок Bobbi Brown можно найти идеальный бронзер и мерцающие румяна. А для тех, кто так и не определился в оттенками, в линейке Warm. Define. Illuminate. есть мультифункциональная палетка для лица.

Warm. Define. Illuminate., Bobbi Brown

В летней линейке Chanel собрались все продукты для естественного сияния кожи. Сверкать как после отпуска помимо пигментированного увлажняющего крема помогут тени с эффектом натурального мерцания и бронзеры в двух текстурах — кремовой и пудровой.

Бронзер Les Bieges, Chanel

Бронзер в стике Les Bieges, Chanel

Увлажняющий крем с цветным пигментом Les Bieges, Chanel

Very Sexy Now, Victoria's Secret

Victoria's Secret заранее побеспокоились о том, как вы будете выглядеть в купальнике. В их сезонной лимитке Very Sexy Now есть ароматный бронзер для тела и скраб с настоящим морским песком и мерцающими частичками. Приятным бонусом идет двусторонний парфюмерный флакон с аппликаторами.

Парфюмированная вода с двусторонним аппликатором Very Sexy Now Скраб для тела с морским песком Very Sexy Now, Victoria's Secret

Бронзовое ароматизированное масло хайлайтер Very Sexy Now, Victoria's Secret

Beauty To Go, Иль Де Ботэ

Для нашего с вами удобства сеть Иль Де Ботэ запустила серию Beauty To Go, в которую вошли travel-версии самых необходимых продуктов. Миниатюрки мастов можно приобрести не отходя от кассы.

СС-крем с эффектом сияния, Erborian

Тину для губ и щек Benetint, Benefit

Маска с гиалуроновой кислотой, Dr. Jart+

Тушь для ресниц Outrageous Extension, Sephora