Тканевые маски с капсулой, масло для кожи головы, лак для губ и другие бьюти-новинки

Лак для губ L’Absolu Lacquer, Lancôme

Линия средств для губ L’Absolu пополнилась блеском, точнее лаком. Яркость покрытия легко регулировать. В палитре 17 оттенков — от нюдового до алого, фуксии и вишни. Что особенно ценно, L’Absolu Lacquer не размазывается и остается на губах в течение 6 часов, не делая их сухими. Все качества, которые ждешь от блеска, можно найти в L’Absolu Lacquer.

Тканевые маски с капсулой, The OOZOO

Тканевые маски уже успели завоевать любовь всей редакции, новинки с капсулой-активатором Fresh Capsule Mask тоже не подвели. Всего их три: тонизирующая и увлажняющая с лепестками дамасской розы, питательная с маточным молочком и с экстрактом шелка для видимого лифтинг-эффекта. На капсулу нужно нажать, после чего активное вещество распределится по тканевой основе.

Успокаивающее масло Huile Apaisante, Leonor Greyl

В небольшом флаконе с роликовым аппликатором объединились несколько растительных масел с противовоспалительными свойствами, которые призваны успокоить раздраженную кожу головы. Huile Apaisante снимает покраснение, зуд, борется с перхотью, увлажняет, регулирует выработку кожного сала — полный детокс. Кстати, в средстве нет отдушек, которые могли бы повысить чувствительность кожи. Наносить перед мытьем головы.

Увлажняющий лосьон Glacial Spray Lotion, skyn ICELAND

Лосьон в суперудобном формате спрея мгновенно увлажняет и тонизирует кожу. В составе экстракт зерна овса, L-аргинин, биосахаридная смола, стволовые клетки томата, а также запатентованный исландский комплекс, отвечающий за антистресс-эффект. Летом, когда хочется перейти на легкие текстуры, средство просто незаменимо.