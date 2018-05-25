5 инфекций, которыми грозит поход в парикмахерскую

Посещение парикмахерской может привести к тому, что домой вы уже придете не один, а с инфекцией. Стричься в парикмахерских, в которых светло, чисто и естественным образом соблюдаются требования санитарии и гигиены, важно не только потому, что это комфортно. Оказывается, подхватить инфекцию во время стрижки совсем не трудно. Телеканал новостей «24» сообщил, какими неприятностями может завершиться визит в неподходящий салон. Фолликулит. Воспаление волосяных фолликулов — следствие использования плохо продезинфицированных инструментов, на которых остались чьи-то бактерии стафилококка. Фолликулит может развиться на участке кожи под бородой или на коже головы. Его отличительные приметы — зудящие красные высыпания и гнойные прыщи Стригущий лишай. Передается через плохо обработанную расческу. Этот грибок, атакующий кожу головы и проявляющийся в виде красных чешуйчатых пятен, может полностью лишить волос, да еще и вызвать уродливое рубцевание кожи. Импетиго. Может возникнуть из-за контакта с кожей, одеждой или полотенцем зараженного человека. При импетиго на коже появляются маленькие пятнышки красного цвета, которые быстро развиваются и становятся гноящимися пузырьками. Педикулез. Многие считают, что вшивость затрагивает только волосы. На самом деле педикулез — это паразитарное заболевание кожи (хотя вши действительно предпочитают волосистые участки тела). Заразиться вшивостью можно через неочищенную расческу или полотенце, которым до этого пользовался человек с вшами. Основным симптомом педикулеза является зуд. Столбняк. Спорообразующие бактерии столбняка вместе с пылью легко проникают в помещения и попадают на разные предметы. Если есть ранка или порез на коже, это может оказаться идеальным местом для роста инфекции, особенно если на ножницах в парикмахерской есть ржавчина. Если даже нет, такие ножницы, может быть, падали на пол и на них после этого попали споры. Ранее МедикФорум писал о том, какие типичные ошибки совершают люди в своем ежедневном уходе за зубами.