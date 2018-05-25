10 уловок в макияже, которые должна знать каждая женщина старше 40 лет

Используйте базу под макияж

Дженнифер Лопес Кожа после сорока лет теряет тургор, а значит хуже держит на себе нанесенные средства. Поэтому очень важно перед использованием тона наносить праймер или базу под макияж. Оптимальным средством для зрелой кожи станет стойкий и сглаживающий рельеф праймер, который сделает кожу гладкой и усилит стойкость тональной основы. Наносить его лучше пальцами и обязательно тонким слоем, чтобы добиться эффекта максимально естественного макияжа. Отлично подойдут для этой цели праймеры от компании Koreabutik. Бальзам-затирка для пор Oil Cut превосходно скрывает неровности кожи, содержит минеральные вещества и витамины. Средство питает и подтягивает кожу, разглаживает мимические морщины. Праймер Egg Pore скрывает изъяны, заполняя морщины и поры, а также выравнивает структуру кожи и создает ровный слой для нанесения тональной основы.

Бальзам-затирка для пор Oil Cut​, цена: от 950 руб.,

заказать: +7 (495) 409-78-87 Праймер для сужения пор Egg Pore​, цена: от 1 280 руб.,

заказать: +7 (495) 409-78-87 Выбирайте тон с желтым подтоном

Шарлиз Терон Пигменты теплого оттенка визуально омолаживают кожу и делают ее более свежей. Поэтому при выборе тонального средства обращайте внимание на те бьюти-продукты, которые имеют в своем оттенке желтый подтон. Правда, это правило не работает с женщинами нордического типа внешности с холодной фарфоровой кожей. В этом случае тональное средство нужно выбирать точно в тон кожи.

Тональный крем Lumene Instant Glow Beauty​,

«РИВ ГОШ», цена: от 2 078 руб.,

заказать: +7 (800) 333-20-20 Тональный флюид Dior Diorskin Forever Fluide​,

«РИВ ГОШ», цена: от 2 741 руб.,

заказать: +7 (800) 333-20-20 Отдавайте предпочтение жидким корректорам и консилерам

Николь Кидман Корректирующие средства декоративной косметики с твердой текстурой (например, в виде стика или карандаша) еще больше подчеркнут морщины и неровности зрелой кожи. Ваш выбор — кремовые и жидкие корректоры и консилеры. Они легче поддаются растушевке, поэтому вам не придется лишний раз воздействовать на кожу, растягивая ее и провоцируя появление новых морщин. Откажитесь от пудры

Анджелина Джоли Визажисты не советуют женщинам после 40 лет использовать в макияже пудру. Ее частицы забиваются в поры и морщинки, делая их еще более выраженными. Но если без пудры вы не представляете себе макияж, отдавайте предпочтение минеральной рассыпчатой или транспарентной. Такая пудра не будет забиваться в поры и морщинки, а отразит свет, преображая кожу, делая ее гладкой и сияющей.

Прозрачная минеральная пудра

Finishing Powder NYX, «РИВ ГОШ»,

цена: от 800 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20 Полупрозрачная рассыпчатая пудра

Loose Powder​ Max Factor, «РИВ ГОШ»,

цена: от 596 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20 Не делайте четкий контуринг

Кейт Бланшетт​ С возрастом черты лица заостряются, на коже появляются ненужные тени, которые добавляют возраста, и четкий контуринг в стиле Ким Кардашьян в этом случае не подходит. Ваша задача — с помощью бронзера и хайлайтера сгладить и мягко скорректировать черты лица. Для этого используйте скульптор той текстуры, которую вам будет легко растушевать. Растушевка, кстати, тоже должна быть тщательной, чтобы не было видно четких границ и переходов.

Откажитесь от подводки в пользу карандаша

Дженнифер Энистон По этой же причине исключите из своего бьюти-арсенала подводку и другие средства, создающие четкий контур. Отдавайте предпочтение карандашам средней жесткости, чтобы контур можно было мягко растушевать.

Используйте сатиновые текстуры

Камерон Диас Бьюти-средства с перламутровой текстурой, глиттером, металлическим блеском и шиммером лишь подчеркнут возрастные изменения и неровности кожи. Ваш выбор — матовые и сатиновые текстуры. Они освежают образ, визуально омолаживая. Используйте светлый карандаш для бровей

Слишком темные брови состарят вас на несколько лет. Лучше выбирайте продукты, которые будут на тон светлее вашего естественного цвета волос. Или же точно повторять их оттенок.

Завивайте ресницы

Риз Уизерспун С возрастом ресницы теряют свой естественный изгиб и визуально кажутся более короткими, чем есть на самом деле. Чтобы это исправить, отдавайте предпочтение удлиняющей туши с подкручивающей кисточкой, используйте керлер или щипчики для завивки. Завитые ресницы сделают взгляд распахнутым и визуально уберут лишний объем с век.

Выбирайте классическую губную помаду сдержанных оттенков

Наоми Уоттс​ Вокруг губ с возрастом образуется сеточка морщин, в которые норовит забиться губная помада. Чтобы этого не произошло, откажитесь от блесков и лаков для губ в пользу классической губной помады, которая дольше продержится на губах, не растекаясь. Используйте для макияжа сдержанные оттенки — коралловый, пыльной розы или нюд (но при условии, что он верно подобран). И не забудьте про контур для губ, чтобы помада даже спустя несколько часов оставалась на месте.

Еще больше советов, как сделать безупречный макияж:

Палитра и простая схема для каждого цветотипа 4 лайфхака, чтобы скрыть морщины Антивозрастной макияж после 50: чему стоит поучиться у звезд