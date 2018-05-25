Купить нельзя забыть? Топ-10 новинок недели

Гель для снятия макияжа с соком черной водоросли, мусс для умывания с черным сахаром, аромат с нотами мохито и другие новинки этой недели, которые точно стоит попробовать.

Средство для снятия макияжа с лица и глаз Le Soin Noir, Givenchy

В черной-черной коллекции Givenchy появилась черная-пречерная новинка — средство для снятия макияжа с лица и глаз. Несложно догадаться, что оно, как и все предыдущие средства линейки, насыщенного лакричного цвета — ее текстура тает на коже и нежно очищает от макияжа и загрязнений.

Густой гель на коже видоизменяется дважды — после массажных движений он становится прозрачным маслом, а во время умывания превращается в нежную эмульсию. В составе главный «герой» линии — сок черной водоросли, подтягивающий кожу, а также питательные увлажняющие масла, благодаря которым лицо становится бархатным.

Цена: 6 200 руб.

Солнцезащитный лосьон SPF 30 Expert Sun Aging Protection Lotion Wetforce, Shiseido

Если вам надоела липкость от солнцезащитных средств, а еще и необходимость их обновлять после каждого морского заплыва, обратите внимание на новинку от Shiseido — производителям удалось создать лосьон, защитные функции которого от воды только усиливаются.

По словам ассистента редакции BeautyHack Карины Ильясовой, лосьон не только не забивает поры благодаря легкой и нежной текстуре, но и не оставляет белых разводов на лице. SPF 30 идеально впишется в городскую повседневность и подойдет для вечерних отпускных выходов — кожа становится мгновенно увлажненной и гладкой, а компоненты, предотвращающие окисление средства, позволяют сочетать его с тональным кремом.

Цена: 2 396 руб.

Пудра-хайлайтер Highlighting Powder, оттенок Albatross, NARS

Как нельзя кстати к началу отпускного сезона NARS порадовали новой коллекцией хайлайтеров. Теперь сиять можно шестью разными оттенками — например, розовым перламутром, цветом искрящегося шампанского или по-летнему классической бронзой. А для Белоснежек, гордо несущих аристократическую бледность в массы, подойдет светло-золотистый Albatross, создающий на лице ангельское сияние.

Противники блесток на лице, ликуйте — новинка сделана по технологии Seamless Glow и содержит сферические микрочастицы пудры и перламутра, которые отражают свет. Благодаря этой формуле хайлайтер сливается с кожей и создает естественное свечение, которое, кстати, легко можно усилить — достаточно нанести средство влажным способом.

А фото звезд, которые все-таки решили променять бледность на бронзовый загар, но сделали это неправильно, ищите в нашей подборке.

Цена: 3 200 руб.

Мусс для умывания Black Sugar Perfect Mousse Foam, Skinfood

Веселую новинку от Skinfood, которую именно в формате мусса можно ухватить этим летом, протестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий:

«Бренд выпустил лимитированную серию, в которую и вошел мусс — средство для умывания, внешне напоминающее пену для бритья. Наносите на кожу и две минуты делаете легкий массаж до полного впитывания, затем смываете мусс водой. Решает сразу несколько задач: устраняет макияж, увлажняет, очень деликатно отшелушивает ороговевшие частички, матирует. Один из главных компонентов — экстракт черного сахара, поэтому на ощупь мусс получился слегка хрустящим и липким, но в кожу впитывается быстро, без чувства стянутости!»

Цена: около 1 270 руб.

Увлажняющий гель для лица и тела Cherry Blossom Moisture Gel, Skinfood

Частичка японской весны — новый увлажняющий гель для лица и тела с экстрактом цветков сакуры. Skinfood, как всегда, радуют формой и исполнением — в нежно-розовой приличных размеров баночке прозрачный гель, честно заслуживающий главную роль в видео из Instagram с различными желе и слаймами (очень хочется окунуть туда всю ладошку).

Несмотря на весенний сюжет, гель отлично впишется в жаркие летние дни, когда хочется увлажнить кожу, но от ощущения липкости некомфортно. Средство приятно охлаждает и смягчает кожу, мгновенно впитываясь и не оставляя следов на одежде. Благодаря ценному экстракту цветков сакуры, кожа лица и тела становится упругой, а тон выравнивается, — компонент ценят и за успокаивающие свойства, поэтому рекомендуем подружиться с новинкой после принятия солнечных ванн.

Цена: 650 руб.

Ухаживающий блеск для губ Nourishine, Л’Этуаль

Полублеск-полубальзам для губ родом из Италии совмещает в себе и сочный финиш, и бережный уход за кожей. Попробовать этот микс решила ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

«В гамме восемь разных оттенков, я же протестировала 402 Rose — нежный цвет лепестков кремовой розы, моментально освежающий любой макияж. Средство не создаст эффекта винилового блеска, а скорее будет придавать деликатное сияние и заодно увлажнять кожу губ. Очень удобный аппликатор помогает наносить и распределять средство, не глядя в зеркало. Порадовал и состав — новинка не содержит парабенов, отдушек и талька».

Цена: 799 руб.

Тональная основа Touche Éclat All-in-One Glow, Yves Saint Laurent

В линейке Touche Éclat долгожданное пополнение: теперь у кисточки-хайлайтера появилась «сестра» — тональная основа All-in-One Glow, идеально подходящая для создания эффекта влажной кожи. Секрет новинки кроется в ее водной основе — средство действительно на 50% процентов состоит из воды и моментально сливается с кожей.

Текстура новинки уникальна: на коже крем становится жидким и без эффекта маски выравнивает цвет лица. Увлажнение, сияние и эффект «моя кожа, только лучше» — чем не повод записать новинку в летний wish-list?

Цена: 3 420 руб.

Дезодорант-антиперсперант Motion Sense «Свежесть бамбука и алоэ вера», Rexona

Обновленная версия дезодоранта стала еще эффективнее — в состав добавили антиоксиданты, нейтрализующие воздействие вредных радикалов, тем самым защитив кожу и продлив ее молодость. Новинку уже по достоинству оценила редактор BeautyHack Дарья Сизова

«Это средство составит мне отличную компанию этим летом. Оно хорошо защищает от неприятного запаха и предотвращает появление пота — что еще нужно на каждый день? Конечно, правильный состав средства. Но в этом дезодоранте нет спирта, а естественный pH кожи он не нарушает (не заметила раздражений, воспалений и вообще какого-либо дискомфорта). Понравился и приятный запах бамбука и алоэ вера — средство пахнет свежим бельем в номере дорого отеля. Но запах быстро выветривается, не споря с парфюмом, а свою задачу выполняет на «отлично».

Цена: около 200 руб.

Туалетная вода CK One Summer, Calvin Klein

В преддверии лета Calvin Klein по традиции выпустили лимитированное издание культового аромата CK One (уже пятнадцатое, между прочим). Парфюмерная композиция новинки звучит как настоящая ода лету — тут и ноты мохито, и сочные лайм, гуава и ананас, и даже нежное кокосовое молоко в качестве базы. А аккорд из кедра ассоциируется с заходом солнца и последними теплыми лучами уходящего дня.

Цвет флакона выбран не напрасно — бирюзовое стекло так похоже на ясное летнее небо, а разбавить эту минималистичность можно стильными наклейками, идущими в комплекте. Фотографии Коннора Франты с океанскими пейзажами и геометрические изображения Рафа Симонса превратят флакон в стильный аксессуар, который везде захочется брать с собой.

Цена (100 мл): 2 990 руб.

Жидкая помада Gitane Флюид для губ, Л’Этуаль

Пока матовые помады пылятся на полке в ожидании осени или продолжительных фестивальных вечеринок, блески, тинты и помады с глянцевым финишем царят в косметичках. Одну из таких — помаду-флюид от Л’Этуаль — протестировала специальный корреспондент BeautyHack Дарья Сизова и вынесла свой вердикт:

«Влюбилась в новинку с ярким пигментом и ухаживающими ингредиентами в составе — цвет сохранился на губах целый день, а удобный аппликатор легко прорисовал контур так, что можно было не пользоваться карандашом. Формула обогащена гиалуроновой кислотой и экстрактом корня имбиря — эти компоненты отвечают за ровное нанесение и увлажнение во время использования. Очень важно, что жидкая помада не сушит губы — это мое личное летнее бьюти-табу».

Цена: 799 руб.