Шокирующие изменения участницы «Битвы Экстрасенсов» 

Победительница 15-го сезона «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг была секс-символом этого шоу. Кто-то сравнивал ее с Ланой Дель Рей, кто-то с Джоли, а сама себя она называла «духом хаоса».
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Правда, после «Битвы» «дух хаоса» ушел в тень — Джулия не появляется на ТВ, не устраивает частных встреч с клиентами, которые пытаются узнать свое будущее, да и вообще сегодня Ванг — другой человек.
peopletalk.ru
Джулия сильно похудела, отстригла длинные волосы и начала носить мужские костюмы. И пока подписчики в Instagram кричат, что она похожа на «мужика» или просто болезненно выглядит, Ванг живет в Великобритании со своим бойфрендом, которому перемены любимой, как сама она говорит, очень нравятся. А какая Джулия больше нравится тебе? Голосуй!