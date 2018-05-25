Незадолго до родов Маруся Фомина кардинально сменила имидж

О том, что 25-летняя Маруся Фомина ждет ребенка стало известно еще в марте этого года. Фотографию актрисы с заметно округлившимся животиком опубликовал на странице в Instagram новый избранник девушки — креативный директор компании «Небо» Алексей Киселев

Сейчас, когда до родов остаются считанные месяцы, Фомина продолжает активно работать: съемки, репетиции и светские мероприятия, впрочем, не забывает Маруся и о себе. То ли поддавшись модным трендам, то ли для очередного проекта девушка кардинально изменила имидж: волосы стали светлее, а в стрижке появился акцент — челка.

Вот так Маруся Фомина выглядит сейчас/Фото: Instagram Stories Алексея Киселева

В комментариях к фото, опубликованному в соцсетях, пользователи подтверждают, что в новом образе экс-невеста Павла Табакова выглядит еще более эффектно и сексуально.

А вам нравится такой образ актрисы, решились бы на подобное преображение?