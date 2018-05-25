Опухшее лицо и морщины: звезда фильма «Ангелы Чарли» Дрю Бэрримор показала честное фото

43-летняя актриса Дрю Бэрримор показала свою натуральную красоту без фотошопа и ретуши.

Дрю Бэрримор — одна из немногих актрис Голливуда, которая не стесняется досточно стареть и демонстрировать миру свое лицо без макияжа, причем крупным планом. В Instagram звезды иногда появляются снимки, на которых она показывает свое лицо со всеми морщинами и несовершенставами. Вот и несколько часов назад подписчики увидели Дрю «во всей красе»: без прически, с покраснениями и морщинами. В подписи к фото актриса рассказала, что она на днях решила осветлить волосы, но вместо желаемого результата получила весьма плачевные последствия.

Поклонники в комментариях поддерживают актрису, а также говорят, что любят ее. И действительно, Дрю привлекает своей честностью и смелостью. У актрисы есть своя линейка косметики, но при этом она не обманывает людей и честно показывает, что возрастные изменения кожи рано или поздно коснуться всех. Но, конечно, их можно решить с помощью мейкапа. Ты только взгляни на Дрю: с косметикой она совсем другой человек.

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Фото:Instagram, Global Look Press