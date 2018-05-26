Откровенный образ Решетовой никто не оценил

В эпатажном наряде, надетом на голое тело, модель Анастасия Решетова отправилась не абы куда, а на мероприятие по случаю Петербургского международного экономического форума. Масла подлило и провокационное декольте, обнажившее едва ли не больше положенного. А потому на звезду обрушился праведный гнев со стороны жителей Северной столицы относительно столь неподходящего платья.

Общеизвестно, что отечественная модель Анастасия Решетова не боится блеснуть своими достоинствами, а потому смело примеряет самые провокационные наряды, эпатируя публику своими глубокими декольте и высокими разрезами. И если подобные вызовы, брошенные обществу на красных дорожках светских мероприятий столицы, еще с трудом воспринимаются ее поклонниками, то выход на Петербургский международный экономический форум в платье, демонстрирующем совсем не острый ум красавицы, был с возмущением раскритикован горожанами.

Почтив своей яркой внешностью Северную столицу, Анастасия Решетова в одном из самых провокационных мини-платьев от французского бренда Jacquemus вышла на улицы города, и в таком виде, к немалому удивлению обывателей, направилась прямиком на одно из мероприятий, приуроченному к Петербургскому международному экономическому форуму.

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«Настроение слушать Земфиру и мечтать. Чем я сейчас и займусь на специальном островном событии в честь ПМЭФ-2018», — сообщила Решетова, признаваясь, что прибыла в Санкт-Петербург вовсе не для того, чтобы обсуждать важные темы и блеснуть своими глубокими познаниями в международных вопросах. Однако, несмотря на то что топ-модель отправилась на светскую вечеринку, наряд Анастасии все равно показался публике излишне откровенным и неподходящим под формат мероприятия. Более того, петербуржцы были неприятно удивлены, что в подобном виде Решетова красовалась на улицах их города, и вежливо сообщили модели, что в Северной столице так ходить, увы, не принято.

«Наглость — не порок, а средство продвижения по службе»

«Что-нибудь нормальное и желательно глаженное можешь на себя надеть? У нас в Питере так не ходят!»

«Неужели скромней нельзя быть? Столько одежды в наше время скромной и красивой. Как будто у неё комплекс если закроется, то подумают, что не красивая»

«В мужской рубашке на голое тело дома ходить надо!»

«Вот полностью согласна! В Питере так не ходят, верно подмечено!»

«Там деловое сообщество будет, куда такой наряд?! Красивое тело очень, но это не уместно, это ж не вечеринка в караоке»

«Совсем там в своей Москве с ума посходили, теперь и к нам в таких нарядах?»

«Для Петербурга это действительно очень откровенный наряд…»

К слову, в прошлом месяце Решетова была в Лондоне, и ее наряд для чопорной Англии пришелся публике по вкусу. Несмотря на то что модель не отказалась от длины мини, она все же прикрыла скромно свою грудь, а потому получила множество восторженных отзывов и комплиментов от радостных поклонников, которые уже порядком устали любоваться на ее декольте до пупка.