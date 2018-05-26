Косметика на лето: 12 самых важных средств

Лето — прекрасная пора тёплого солнца, яркой зелени, отпусков и моря. Но мало кто знает, что для организма это большой удар — кожа испытывает серьёзные перегрузки из-за жары, пыли и сухости воздуха. Как пережить лето без вреда, но с пользой, да ещё и прекрасно выглядеть, имея в косметичке всего 12 средств, разбирались News.ru и визажист Ольга Соловьёва

1. Увлажняющая маска. Главное правило «выживания» летом — увлажнение. Активное солнце высушивает и кожу, поэтому, прежде всего, не забывайте пить минимум 2 литра воды в день и делайте маски каждые 2-3 дня. Выбирайте те, в составе которых есть гиалуроновая кислота или улиточная слизь (не пугайтесь, это отличные увлажнители). Периодически увлажняющие маски можно чередовать с очищающими и масками для сияния. Наши фавориты — маски Kiehl’s и «мегамятная» от Lush.

2. Скраб. Скраб для лица летом совершенно необязателен — с его задачами отлично справляются маски, не стоит лишний раз травмировать кожу. А вот тело нужно хорошенько отшелушить, чтобы загар лёг более ровно. Нам нравится натуральный Сlarins Exfoliating Body Scrub с бамбуковой пудрой.

3. Крем для лица. Самый главный защитник кожи — это, конечно же, крем. Он защищает от солнца и увлажняет в течение дня, поэтому гиалуроновая кислота в составе будет большим плюсом. В зависимости от тона кожи выбирайте и солнцезащитный фактор — наиболее универсален SPF 30, как в отличном Ultra Facial Cream от Kiehl’s.

4. Крем или масло для тела. Тело, как и лицо, нуждается в ежедневном увлажнении, а если кожа сухая — ещё и питании. Отлично с этой задачей справляются Clarins Moisture Rich Body Lotion, крем-щербет с вербеной и цитрусом и масло Arlesienne от L'Occitane.

5. Патчи для глаз. Настоящее спасение от тёмных кругов, тусклости, мелких морщинок и неизбежных в жару отёков. Широкий выбор патчей есть почти в любом косметическом магазине. Наш выбор — патчи из Organic shop.

youube.com/Iceland Cream

6. Бальзам для губ. Может быть как увлажняющим постоянно сохнущие на жаре губы, так и с мягким скрабом для отшелушивания. Выбирайте не жирные, но достаточно плотные средства с защитой от солнца, стойкие и делающие губы объёмнее. Нам нравятся бальзамы Bobbi Brown Lip Balm с SPF15.

7. Тональный крем. Для лета берите более лёгкую текстуру, не забивающую поры и не ложащуюся «маской» — наша задача лишь выровнять тон лица. Но не забывайте, что у крема тоже обязательно должен быть высокий фактор защиты от солнца, как, например, у La Roche-Posay Toleriane Teint SPF 25.

8. Бронзирующая пудра. Сияющая пудра летом совершенно необходима — она подчеркнёт загар и создаст ощущение слегка обветренного на солнце лица без всякого вреда для кожи. Не имеет равных в этом деле Egyptian Tanning Clay от IKOS.

9. Хайлайтер. Самый необходимый предмет в косметичке для следящих за трендами — в этом сезоне сияние на пике моды. Но правильно выбирайте оттенок — для загорелого лица он должен быть более тёплым. Удобен и универсален хайлайтер Gosh CCC Stick 3 in 1.

10. Жидкие румяна. Нежно-розовые румяна помогут не только освежить лицо, но и создать мягкие розоватые веки, добавляющие глазам глубины, и оттенить губы. Для этих целей выбираем Gosh Lumi Drops.

11. Жидкая помада. Именно она поможет создать по-настоящему модный макияж: идеальная сияющая кожа с выразительной скульптурой лица, нетронутые глаза (можно лишь завить ресницы и нанести на брови оттеночный гель) и насыщенные яркие губы — их как раз поможет создать жидкая помада. Она стойкая и высокопигментированная — такой даже вода не страшна, можно смело купаться. Идеальный вариант — помада Nuba.

12. Автозагар. Если отпуск только снится, или вы ярый противник солнечных ванн, спасает автозагар. Но будьте внимательны с выбором. Нам нравится Loreal Sublim Bronze за очень натуральный цвет естественного загара. Для лица выбирайте гель, а для тела — спрей.