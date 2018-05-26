«Где же брови и ресницы?»: Полина Максимова поделилась снимком без косметики

Популярная актриса Полина Максимова наслаждается теплым весенним солнцем и цветущими на городских полянах одуванчиками, соблазн полежать в которых был настолько велик, что она попросту не смогла сопротивляться.

Известная актриса Полина Максимова долгое время являлась неким олицетворением живой куклы Барби, красота которой была подарена природой, а не пластической хирургией. Длинные светлые волосы, большие голубые глаза и стройная фигура. Знаменитость идеально вписалась в стереотипный образ возлюбленной девушки богатого бизнесмена, которую с блеском исполнила в молодежном телесериале «Деффчонки». Однако даже когда проект был закрыт, девушка еще долгое время ассоциировалась у поклонников именно с этим очаровательным и немного наивным образом, от которого сама актриса, видимо, устала настолько, что в какой-то момент решилась на кардинальные перемены.

Полина коротко обрезала волосы, чем сразу шокировала многих своих поклонников. Но Максимова не из тех, кто останавливается на полпути. Смена амплуа должна быть полной — решила актриса и опубликовала снимок, на котором позирует без косметики, лежа на траве, усыпанной ярко-желтыми цветами — одуванчиками. «Как будто мне 5», — лаконично подписала фотографию Полина. Одни поклонники телезвезды искренне порадовались ее настроению, в то время как другие порекомендовали вспомнить о клещах и гигиене. Не упустили случая и хейтеры, обратившие внимание на розовый румянец, украшающий лицо актрисы, вызванный пребыванием на солнце.

«Ты вообще супер. Пойду тоже в одуванчиках поваляюсь» «Крутое фото! Как будто и мне 5!» «Клещи. Полина, ты б аккуратнее валялась» «А где же брови и ресницы? Совсем на себя не похожа…» «Фу! Там же собачки гадят» «Такая вся розовая… Лицо прям в цвет маечке» «Да это жесть, в одуванчиках и без тоналки! Как так можно?! Куда катится мир?!» «Полина молодец. Хорошее фото. Мы привыкли наблюдать за звездами с тонной косметики. А ты и без косметики красотка, хочется больше и чаще видеть такие фотографии» Напомним, что не так давно Полина решила поделиться с поклонниками своими рассуждениями на тему превратностей судьбы, но осталась недопонятой.