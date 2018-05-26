Девушка лицом нарисовала картину во время секса

"Тонны" косметики остались на простыне в виде зловещей маски.

Недавно парень с ником Paco разметил в своем Twitter-аккаунте необычное фото: на нем рядом со странной и даже пугающей нарисованной маской лежит его девушка и смеется.

I JUST SUPLEXED MY GIRLFRIEND INTO MY BED AND THIS HAPPENED pic.twitter.com/hmxoQaoLot— paco (@PacoSZN) 20 мая 2018 г.

Оказывается, во время секса Paco так повернул свою девушку, что ее лицо буквально "впечаталось" в постель и… весь макияж остался на темной простыне. Пара решила поделиться снимком из-за того, что "рисунок" напомнил им настоящее произведение искусства.

Под постом тут же разразились споры: скептики уверены, что снимок постановочный, а "картина" нарисована, например, мукой.

Однако были и те, кто поддержали пару, они принялись шутить и искать подобных персонажей в кино:

"Бегите!"

Thought it was Kalabar from Halloweentown for a sec pic.twitter.com/0TyIsuDcrR— Veronica🌶 (@ksavvvy) 20 мая 2018 г.

"В первую секунду показалось, что это Калабар из "Хэллоуинтаун""

А кому-то "портрет" напомнил Зорана из "Могучих Рейнджеров".