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Девушка лицом нарисовала картину во время секса
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Девушка лицом нарисовала картину во время секса 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: Соцсети
"Тонны" косметики остались на простыне в виде зловещей маски.
Недавно парень с ником Paco разметил в своем Twitter-аккаунте необычное фото: на нем рядом со странной и даже пугающей нарисованной маской лежит его девушка и смеется.
Оказывается, во время секса Paco так повернул свою девушку, что ее лицо буквально "впечаталось" в постель и… весь макияж остался на темной простыне. Пара решила поделиться снимком из-за того, что "рисунок" напомнил им настоящее произведение искусства.
Под постом тут же разразились споры: скептики уверены, что снимок постановочный, а "картина" нарисована, например, мукой.
Однако были и те, кто поддержали пару, они принялись шутить и искать подобных персонажей в кино:
"Бегите!"
"В первую секунду показалось, что это Калабар из "Хэллоуинтаун""
А кому-то "портрет" напомнил Зорана из "Могучих Рейнджеров".
"Оу, да это же Джин Симмонс!".
Женский форум
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