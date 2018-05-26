Жизнь и смерть самой худой женщины планеты

Валерию Левитину долго называли "самой худой женщиной на планете". Ее вес составлял всего 25 кг при росте 171 см. Девушка долго боролась с анорексией, но спасти ее так и не удалось. Организм вообще не воспринимал тяжелую пищу и мог справиться лишь с крошечной порцией еды. Так плохо было не всегда, но контролировать вес девушку приучали с младых ногтей. "Спасибо" маме — та хотела идеальную дочь. Судьбу за девушку решила тоже она. Она же контролировала питание Валерии. Впрочем, как и всю ее повседневную жизнь.

В 16 лет семья Левитиной переехала в США. Валерия тогда весила 64 кг и уже планировала похудеть, чтобы получить одобрение сверстников и матери. Однажды в школе ей сказали, что ее попа такая толстая, что ей можно закрыть футбольные ворота. Эти слова глубоко запали Левитиной в душу. Спустя много лет она горько вспоминала о том, как необдуманная фраза может полностью перевернуть жизнь человека навсегда.

кадр из видео

Похудеть Валерии действительно удалось. Она даже решила стать моделью. Сначала все шло неплохо, но затем вес девушки начал стремительно падать. К 24 годам она уже весила всего 38 кг. Когда ситуация стала критической, девушка обратилась к врачам.

Прогноз был плохим: организм отказывался принимать пищу. И даже простая прогулка грозила девушке катастрофой — ее хрупкое тело могло не пережить даже самого легкого падения или столкновения с человеком напротив. Она в любой момент могла буквально рассыпаться.

кадр из видео

Валерия всей душой мечтала набрать вес и начать нормальную жизнь: завести семью, родить ребенка. Она стала пропагандировать идею любви и уважения к своему телу, но сама пала в этой борьбе. Ее организм все же был слишком слаб. Валерия Левитина умерла 1 декабря 2013 года.