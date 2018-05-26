Как не стареть за 15 долларов: Энистон раскрыла секрет молодости

Актриса будто победила время и совсем не стареет. Но теперь мы знаем, как ей это удается.

Звезда с каждым годом становится привлекательнее. После развода со своим вторым супругом актером Джастином Теру (познакомились на съемках комедии «Жажда странствий») Дженнифер буквально засияла! Многие поклонники недоумевают: «Ведь актрисе уже почти 50, а она выглядит на 25. Как такое может быть? Ботокс?» Звезда заявила, что является противницей пластических операций. Она за натуральную красоту. Чтобы поддерживать себя в форме, Дженнифер активно занимается фитнесом и йогой. Но физическая активность не может давать такой ошеломительный результат. Есть что-то еще… В одном из интервью Энистон рассказала, как начинает свое утро. Многих поразило, что она умывается водой с обычным мылом и затем наносит дневной крем. Потом медитирует. Актриса утверждает, что самое главное — это затрак. Утром она предпочитает различные смузи из протеина с ягодами, фруктами и какао. И еще она добавляет… пептид морского коллагена.

«После его употребления я заметила существенную разницу: мои ногти перестали ломаться и стали выглядеть здоровее. Секрет в блеске. Это то, что исходит изнутри», — сказала Энистон.

Оказывается, эликсир вечной молодости теперь доступен каждой. Всего 15 долларов!

Актриса пытается остановить время

Как работает коллаген?

Коллаген запускает процесс обновления клеток кожи и делает ее эластичной. Его пептиды и аминокислоты легко усваиваются организмом. Дженнифер утверждает, что необходимо пополнять запасы восстановительного белка, которые истощаются с возрастом. И это не пустые слова. Ученые доказали, что коллаген реально работает. Были заметны уменьшения морщин у тех, кто ежедневно принимал добавку из коллагена. Эффект сохранялся на многие месяцы.

Звезда активно занимается своим телом

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