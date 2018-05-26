Красавица Чиповская превратилась в старуху

Актриса опубликовала в своем Instagram необычное фото. На нем Анну крайне сложно узнать: ее лицо покрыто морщинами, а роскошные черные волосы полностью поседели.

Публикация от Anya Chipovskaya (@chi_pa) 20 Май 2018 в 6:31 PDT

"Вот, что бывает, когда не высыпаешься", — подписала Анна фото в шутливой манере.

Естественно, поклонники были поражены реалистичностью грима:

"Какая красивая бабушка!Наверное интересно посмотреть на себя через много лет",

"Вас выдают глаза. Их н с чьими не спутаешь! И они — молодые",

"Фотография из будущего. 2088 год. Прославленная российская актриса Анна Чиповская празднует свой сотый день рождения".

На самом деле под фото есть подробное описание происходящего: оказывается, "состарили" Анну Чиповскую гримеры в рамках совместного проекта с рок-группой "Би-2". Кроме того, актриса отметила, что к этому гриму прилагается еще состаренный нос, который лепили по специальному эскизу и крепится он отдельно.

Чиповская поделилась с подписчиками тем, что испытывает максимально интересные ощущения. И добавила, что почувствовала настоящее облегчение, когда сняла эту "красоту".