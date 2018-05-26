Рейтинг лучших солнцезащитных средств для лица: без разводов, пятен и блеска

В нашу подборку попали продукты с положительными отзывами (не меньше четырех звезд из пяти). Также нам было важно, чтобы средство давало стопроцентный эффект, им было удобно пользоваться, чтобы оно не пересушивало кожу и не оставляло жирного блеска. Кроме того, мы изучили, от каких УФ-лучей сможет защитить средство, какой у него состав, насколько эффективны фильтры.

Лучший солнцезащитный спрей: «Фитоувлажнение» от «Чистой линии»

Солнцезащитный спрей от «Чистой линии», цена: от 299 руб.

Спрей подойдет для жирной, сухой и нормальной кожи. Им удобно пользоваться в течение дня. Он влагостойкий, защищает от UVA— и UVB-лучей. Содержит сок алоэ, масло облепихи, витамин Е.

Общий рейтинг на сайте irecommend.ru: 5 из 5 Общий рейтинг на сайте otzovik.com: 4.6 из 5 Лучшее молочко для жирной кожи: No Sebum Sun Milk от The Saem

Солнцезащитное молочко No Sebum Sun Milk от The Saem, цена: от 780 руб.

Молочко подойдет для нормальной, жирной или склонной к жирности коже, оно обладает матирующим эффектом, можно использовать под тональное средство как базу под макияж. Молочко легко наносится, не скатывается, делает кожу ровной и бархатистой. В составе есть экстракт ромашки, кипрей, женьшень и календула.

Общий рейтинг на сайте irecommend.ru: 5 из 5 Рейтинг на сайте otzovik.com: не представлен

Лучший крем для сухой кожи: BRONZEADA от Librederm

Солнцезащитный крем от Librederm, цена: от 844 руб.

В этой серии солнцезащитных кремов есть разная степень защиты: от 15 до 50. Крем легко наносится и быстро впитывается. В состав входят льняное масло, масло виноградных косточек, масло бораго. Компоненты предотвращают обезвоживание кожи и обеспечивают антиоксидантную защиту. А благодаря мультиминеральному комплексу термальной воды кожа менее подвержена пересушиванию.

Общий рейтинг на сайте irecommend.ru: 5 из 5 Общий рейтинг на сайте otzovik.com: не представлен

Лучший солнцезащитный крем для чувствительной кожи: AVENE

Солнцезащитный крем от AVENE, цена: от 920 руб.

Крем водостойкий, с легкой текстурой, без отдушек, подойдет для чувствительной или сухой кожи. В составе есть претокоферил, термальная вода с успокаивающими и снимающими раздражение свойствами.

Общий рейтинг на сайте irecommend.ru: 4.4 из 5 Общий рейтинг на сайте otzovik.com: 4.9 из 5 Лучший солнцезащитный стик для нежной кожи: CAPITAL IDEAL SOLEIL от VICHY

Стик для для чувствительных участков кожи CAPITAL IDEAL SOLEIL от VICHY, цена: от 773 руб.

Деликатная текстура стика подойдет для самых нежных зон на лице: губ, носа, подбородка, лба (эти места сгорают быстрее). Средство также рекомендуется наносить на кожу вокруг глаз, чтобы предотвратить появление отеков. В составе есть масло какао, масло дерева ши, касторовое масло, витамин Е.

Общий рейтинг на сайте irecommend.ru: 5 из 5 Общий рейтинг на сайте otzovik.com: 5 из 5 Лучший солнцезащитный антивозрастной крем: Expert Sun Aging Protection Cream от Shiseido

Антивозрастной солнцезащитный крем Expert Sun Aging Protection Cream от Shiseido, цена: от 2 280 руб.

Солнцезащитный крем с эффектом anti-age. Легкая кремовая текстура, приятный ненавязчивый аромат. Можно использовать под тональный, ВВ— или СС-крем. Средство разработано на основе эксклюзивной технологии Shiseido SuperVeil-UV 360TM. Это значит, что крем будет защищать даже во время купания.

Общий ретинг на сайте irecommend.ru: 5 из 5 Общий рейтинг на сайте otzovik.com: 5 из 5 Лучший солнцезащитный крем-антиоксидант для лица: Hephaestus от Fresh Line

Солнцезащитный крем для лица Fresh Line SPF30, «РИВ ГОШ», цена: от 1 560 руб., +7 (800) 333-20-20 Средство глубоко увлажняет кожу лица, шеи и зоны декольте. Благодаря натуральной составляющей крем бережно защищает кожу от воздействия внешней среды, UVA— и UVB-лучей. Средство рекомендуется для людей со светлой, чувствительной, зрелой или сухой кожей, а также для кожи, склонной к пигментации.

Общий рейтинг на сайте irecommend.ru: 4.2 из 5 Общий рейтинг на сайте otzovik.com: 4.5 из 5 Лучший солнцезащитный разглаживающий крем для лица: Sunscreen от Marine Collagen

Крем для лица Marine Collagen SPF-50+ в Koreabutik, цена: от 1 050 руб., +7 (495) 409-78-87 Крем для лица с морским коллагеном разглаживает морщины и дает хорошую защиту от ультрафиолета. Успокаивающий кожу компонент MultiEx BSASM и растительные экстракты эффективно увлажняют и освежают кожу, а аденозин и ниацинамид в составе осветляют тусклый тон кожи и оказывают антивозрастное действие.

Правила выбора

Если вам не подошли варианты из нашего рейтинга, то при покупке обязательно учитывайте следующие пункты.

1. Защита должна быть от UVA— и UVB-лучей

Солнечные лучи делят на три группы: А, В и С, последний тип С — это безопасные лучи, они имеют длинный спектр и до нас не доходят. Лучи группы В опасны, они действуют на верхний слой кожи, именно их мы ловим, чтобы загореть, и прячемся, чтобы не сгореть. Лучи группы А — самые опасные и вредные для кожи, они проникают в глубокий слой эпидермиса, разрушают коллаген и вызывают фотостарение. Поэтому защита должна быть от УФ-лучей А и В.

Маркировка на упаковках SPF означает защиту от UVB-лучей (то есть от ожогов), чем выше цифра, тем дольше длится защита. Показатель PA (или IPD, PPD) означает защиту от лучей спектра UVA, но эта маркировка используется в Японии, Корее и других странах Азии. Чтобы не запутаться, просто ищите на упаковке маркировку «от UVA и UVB» — это значит, что средство защитит и от лучей А и В.

2. В состав входят антиоксиданты

Фильтры, которые защищают от солнечных лучей, могут быть физическими (минеральными) или химическими соединениями. У них есть свойство окисляться под воздействием тепла. Поэтому чтобы защитить кожу от свободных радикалов, ищите средства, в составе которых есть витамины С, Е, экстракт зеленого чая, гинкго билоба и другие природные компоненты.

3. Есть и физические, и химические фильтры

Использовать только один фильтр нецелесообразно. Например, физические соединения (диоксид титана (titanium dioxide) и оксид цинка (zinc oxide)) максимально безопасны для кожи, не впитываются, а отражают солнечные лучи. Но у них есть огромный минус: их сложно распределить по коже, после них остаются белые разводы.

Химические фильтры (авобензон (butyl methoxydibenzoylmethane), салицилаты (salicilates), циннаматы (cinnamates) и другие) комфортны в использовании, но они, впитываясь в кожу, абсорбируют солнечные лучи внутри нее, поэтому при нанесении солнцезащитных средств с содержанием только химических фильтров становится очень жарко, начинает выделяться пот.

Сегодня благодаря новым технологиям средства содержат оба фильтра, поэтому ими комфортно пользоваться, они качественно защищают кожу от всех УФ-лучей.

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