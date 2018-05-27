Без скальпеля: меняем скульптуру лица и носа инъекциями

Специально для тех, кто недоволен своими чертами лица, но все же никак не может решиться на операционное вмешательство, мы собрали самые эффективные преображающие инъекционные процедуры, которые можно сделать даже у косметолога, в нашем материале. Всем обиженным на несправедливость природной раздачи острых скул и идеальных носов обязателен к прочтению!

Нет подкожному жиру

Липолитики, вещества, расщепляющие подкожный жир, — отличная инъекционная альтернатива липосакции. Видоизменить второй подбородок, убрать излишний объем в области щек, скорректировать овал лица легко, главное — подобрать хороший липолитик. При выборе препарата советуем обращать внимание на наличие сертификации на территории России, это обезопасит тебя от возможных негативных эффектов. Лучше отдавать предпочтение препаратам, которые не повреждают жировые клетки, а лишь уменьшают их объем.

Для хорошего результата, как правило, необходимо 3-5 процедур. Эффект от них достаточно продолжительный, ведь жировые клетки, уменьшившись однажды, больше не растут. Для того чтобы передать свое лицо в опытные руки специалиста, выясни, есть ли у косметолога высшее медицинское образование и сертификат для использования выбранного липолитика.

Чтобы поддерживать результат как можно дольше, советуем проходить два раза в год курс LPG-массажей области лица.

Мандибулопластику (даже звучит страшно), достаточно популярную пластическую операцию по коррекции челюсти и побородка, можно легко заменить инъекциями.

Острые скулы в лучших традициях голливудской кинодивы Анджелины Джоли тоже возможно воссоздать в кабинете косметолога с помощью плотных филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Препарат вводится строго на скуловую кость с помощью иглы или канюли. Это абсолютно универсальная процедура. Она отлично работает на возрастных пациентах с обвисанием овала лица и выраженными носогубными складками, а также подходит для молодых девушек, грезящих о выразительных скулах.

Перед коррекцией нужно четко понимать, пойдут ли тебе новые черты лица. Рекомендуем проконсультироваться у нескольких специалистов, прежде чем решиться на смену внешности.

Новая эра ринопластики

Конечно, уменьшить нос филлерами не получится, все же шприц так и останется шприцем и никогда не превратится в скальпель. Как оказалось, зачастую уменьшение носа — совсем не то, чего хотят девушки, бредящие ринопластикой. Главная причина неудовлетворенности своим внешним видом — это явная дисгармония в чертах лица. Слишком заметная горбинка на носу не нравится многим красоткам, и почти все хотят от нее избавиться. Предлагаем тебе на выбор два варианта, с помощью которых можно заполучить аккуратный носик.

Попытка номер один: в срочном порядке и в краткие сроки освоить технику контурирования визажиста Ким Кардашьян , запастись двумя часами свободного времени каждое утро на применение на практике твоих новых умений и закупиться успокоительным на случай, если таланты визажиста в тебе так и не проснутся. Этот процесс несколько сложноват, да и кожа за тонны косметики на лице тебе спасибо не скажет, поэтому переходим к более приятной и простой альтернативе — филлерам.

При помощи филлеров на основе гиалуроновой кислоты определенной плотности можно замаскировать горбинку, введя препарат по спинке носа выше и ниже ее. Эта процедура не увеличит нос в размерах, ведь используются минимальные объемы препарата. Зато нос станет более изящным, и столь желанная лицевая симметрия будет достигнута. Звучит все это достаточно просто, на деле так же прекрасно, как и звучит: один укольчик — и можешь больше не заморачиваться с контурированием носа.

Ангельская улыбка

Скорее всего, об инъекционном увеличении губ ты уже наслышана. Данная процедура всегда отличалась популярностью у российских красавиц, мечтающих о пухлых и чувственных губах. Подробно заострять твое внимание на этой тривиальной манипуляции мы все же не будем, зато скажем об основных сопутствующих преимуществах.

Во-первых, гиалурон работает на внутреннее увлажнение и дарит ощущение комфорта даже самым пересушенным губам, так что можешь забыть о шелушениях после инъекций. Во-вторых, гиалуроновая кислота разглаживает поверхность губ, поэтому все наносимые на них средства ложатся просто идеально. В-третьих, гиалуронка рассасывается со временем, и после нескольких недель твои губы все еще будут выглядеть объемными, но при этом естественными, будто тебя таким даром наградила сама природа. И последнее: после инъекционного увеличения темные цвета помады, которые абсолютно противопоказаны девушкам с тонкими губами, будут смотреться просто сногсшибательно.

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Фото: Shutterstock, Instagram