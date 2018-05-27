Чем хороши пудры для волос и как их использовать

Популярность пудр для волос растет не по дням, а по часам, но далеко не все успели не то что протестировать это изобретение бьюти-прома, а как минимум разобраться, что к чему. Спешим на помощь!

О чем речь?

Пудра для волос была изобретена несколько лет назад и сразу завоевала популярность, потому что это был очень необычный стайлинг с самой сухой текстурой, который позволял добиться объема и сделать его естественным. Даже девушки с очень тонкими волосами могли создавать гипертрофированный прикорневой объем. C тех пор только ленивый бренд не выпустил свою пудру, но самые прогрессивные пошли дальше и стали экспериментировать с текстурами. Если изначально пудра представляла собой флакон с порошком, который надо было посыпать на корни, то теперь появилась пудра в виде спрея. Это позволяет регулировать степень фиксации и количество продукта.

Что еще?

Есть и совсем уникальные продукты, которые сложно найти у обычных марок: это пудра в лосьоне с жидкой текстурой, которую можно использовать как базу под укладку. Либо сильно текстурирующий спрей, который по эффекту похож на спрей с морской солью, но с минеральной пудрой в составе. Он работает по-другому: морская соль при высыхании сильно склеивает пряди, а пудра не утяжеляет волосы, но текстура получается достаточно жесткой. Последнее открытие — пудра-мусс. Достаточно легкий по текстуре, легко распределяется, дает очень большой объем, если наносить его на прикорневую зону и высушивать волосы вниз головой. Это маст-хев для всех девушек с тонкими волосами, потому что он творит чудеса.

Как этим пользоваться?

Классическую прикорневую пудру нужно встряхнуть перед применением и либо посыпать, как из солонки, на корни волос, либо, нажимая на флакон, выпускать пудровое облако. Но делать это надо осторожно, можно не только на корни, но и на волосы по всей длине попасть. Кроме того, в этот момент лучше не дышать, потому что пудра очень летучая и может попасть в дыхательные пути. С такой пудрой легче всего переборщить.

Со спреями проще — они более легкие. Для прикорневой зоны спрей наносятся по проборам, а для текстуры по длине надо просто распределить его на всю длину, взбивая волосы руками. Пудру в лосьоне можно использовать как базу под укладку, но имейте в виду, что волосы станут жестче, и сушить их после этого станет тяжелее. Либо нанесите лосьон на прикорневую зону перед сушкой — получите большой объем.

Маленький лайфхак: попробуйте наносить лосьон на сухие волосы, можно даже на предыдущую укладку — этот прием хорошо приподнимет корни. На средние волосы длиной до плеч уйдет объем мусса размером с мандарин. Но не переусердствуйте — много его наносить не надо, иначе волосы станут жесткими.