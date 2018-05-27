Выбор экспертов: 60 отличных скрабов

Отшелушивающее средство для тела с ароматом имбиря и меда, эксфолиант для лица с ментоловым эффектом и нежный скраб для губ с экстрактом семи трав — эти и другие находки редакторов ищите в нашей подборке

Скраб Sugar Face Polish, Fresh

Для страдающей от сухости кожи — то, что надо! После этого скраба ощущение, будто кожа уже достаточно увлажнена. И, конечно, она сияет!

Цена: по запросу

Маска-скраб Black Sugar, Skinfood

Про этих «новобранцев» из Кореи я вам уже рассказывала. В каждом средстве, а их чуть ли не 900, минимум 40% компонентов — натуральные и «съедобные», типа черного сахара, органической морковки, ягод из Лапландии и многих других.

Бренду больше 50 лет, он один из старейших в Корее, годовые обороты которого, как сказала бы Эллочка-Людоедка, «хо-хо!». Текстура повидла — для тех, кто любит завалиться в ванну и ощутимо скрабиться чем-нибудь пахучим, тактильно приятным и…да, сладким. Эффект — хорошая «продышка» кожи и матирование (блестеть, как мытая тарелка, не будете).

Цена: около 800 руб.

Скраб Ginger Incredible Spreadable Smoothing Ginger Body Scrub, Origins

Скраб для тела имеет прекрасный пряный аромат имбиря, который бодрит с утра, а вечером расслабляет! Вообще к этой линейке я питаю особые чувства — получаю удовольствие от каждого средства, а запах играет далеко не последнюю роль. У скраба сахарная основа, поэтому от теплоты тела и воды он постепенно тает — отшелушивание получается мягкое и бережное.

Цена: около 2 000 руб.

Скраб Amande Pate Delice, L'Occitane

Начну со своей самой любимой пасты-скраба для тела, перед которой устоять невозможно! Скрабирующее воздействие сахара и толченой ореховой скорлупы делает кожу просто идеальной — нежная, гладкая, хочется себя трогать и трогать, как бы это странно ни звучало. И все это вместе со знаменитым миндальным ароматом, который «подсадил» на себя тысячи поклонников L'Occitane по всему миру.

Цена: около 2 000 руб.

Если вы любитель острых ощущений, то вам точно понравится энергетический скраб для тела. Внешне он очень похож на предыдущий скраб, но по ощущениям — полная его противоположность! Несмотря на то, что абразивные частички маленькие, эксфолиация происходит интенсивная — после его использования, особенно при тщательной обработке всех участков кожи тела, создается ощущение «новой кожи» — она становится необычайно гладкая и нежная!

Цена: около 500 руб.

Скраб Spa Home Frangipani Monoi Body Exotics Salt Glow, Elemis

А если бы мне предложили выбрать самый летний и поднимающий настроение до небес скраб, то им бы стал солевой Elemis Spa Home Frangipani Monoi Body Exotics Salt Glow — он обладает фантастическим тропическим ароматом франжипани, который тут же переносит бренное тело в Таиланд, где эти цветы растут просто на улицах. Плюс безукоризненно качественные характеристики эксфолиации.

Цена: около 4 000 руб.

Скраб для губ Popcorn, Lush

Если вы поклонник скрабов для губ и еще не пробовали Popcorn Lush, то это настоящее преступление! Сначала кажется, что это классический скраб для губ с большим количеством сахара в масле, но во время первого же использования вы находите скрытый сюрприз — в формулу добавлены взрывающиеся конфетки-шипучки, поэтому это одновременно и уход, и развлечение! А еще у него необычный солено-сладкий вкус, напоминающий попкорн, и его, конечно, после применения можно съедать — тем более, что устоять перед соблазном очень сложно!

Цена: 520 руб.

Эксфолиант для тела «Кокосовый Орех», Yves Rocher

Он покорил своим сладким кокосовым ароматом и жирной текстурой). После использования такого скраба дополнительные увлажняющие и питающие средства уже будут не нужны, так как на теле остается масляная пленочка, обеспечивающая должный уход.

Цена: 499 руб.

Нежный скраб для губ 7 трав 7 Herbs Scrub for Lips, Erborian

Атравматичное скрабирование губ можно получить, используя нежный скраб для губ Erborian 7 Herbs Scrub for Lips. У него тоже сахарная основа, но эксфолирующие частички очень мелкие и разрозненные, поэтому он бережно отшелушивает кожу, а заодно еще ее увлажняет. Могу сказать точно, что это самый щадящий скраб для губ, который я встречала на своем пути!

Цена: 1 550 руб.

Скраб для тела Aromachologie Revitalizing Body Scrub, L'Occitane

Еще один скраб, который в состоянии заменить собой крем для тела. У него очень плотная текстура, напоминающая баттер, поэтому для одного использования нужно немного средства. При таком экономичном расходе качество отшелушивания остается на высоте, а состояние кожи после достойно только комплиментов!

Цена: около 3 000 руб.

Очищающее средство Ангел Angel, Lush

Эту сухую на вид пасту, похожую на кинетический песок, перед использованием нужно смешать с небольшим количеством воды — она приобретет кашеобразную текстуру, которую уже удобно будет нанести на лицо. Средство нежно очистит кожу за счет глины в составе, а мягкие частички молотого миндаля отвечают за деликатное скрабирование. Также в составе успокаивающие и увлажняющие ингредиенты — в лучших традициях натуральной косметики.

Цена: 495 руб.

Скраб для тела «Молоко и Мед», Л'Этуаль Selection Spa Если ищите сахарного друга с очень домашним и согревающим ароматом, то питательный скраб для тела «Молоко и Мед» на основе миндального молочка — то, что нужно! Пахнет он чаем с молоком, медом и лимоном, поэтому сразу успокаивает и настраивает на расслабление, как если бы вы, укутавшись пледом, забрались на диван почитать книгу перед камином.

Цена: 587 руб.

Скраб для тела Blood Orange plus White Pepper Sugar Scrub, Bliss

Средство с бодрящим ароматом красного апельсина, который отличается от большинства сахарных скрабов тем, что не оставляет на коже жирной пленки. Я, например, отношусь к тем, кто любит и так и этак, но знаю тех, кто не приемлет масляного ощущения после душа и хочет дальнейший уход доверить другим любимым средствам. Именно для них и был создан этот скраб.

Цена: 2 300 руб.

Черный скраб для лица Black Scrub, Erborian

Уголь — один из лучших очищающих компонентов, который часто кладут в средства для жирной кожи (особенно хорошо это получается у азиатских марок), но с ним легко переборщить и пересушить лицо. Этот же скраб не таков — он очень бережный, как это обычно у Erborian, и представляет собой гелевую скатку. Освежает кожу и немного матирует.

Цена: 2 550 руб.

Скраб Exotic Island Polynesia Body Scrub, Thalgo

Мой личный фаворит сейчас — масляный скраб на основе песка, соли и дробленых кокосовых скорлупок. Представители бренда сообщают, что вся небольшая линия Polynesia вдохновлена «полинезийскими ритуалами красоты». Я обычно не ведусь на все эти маркетинговые красоты, но про этот скраб действительно невольно думаешь, что его делали прекрасные местные девушки, собирающие на рассвете экзотические травы etc. Скраб этот отшелушивает жестко, буквально полируя кожу, божественно пахнет ванилью и франжипани, и после него вообще не нужен крем — кожа и так мягкая и увлажненная.

Цена: около 3 000 руб.

Скраб для сияния кожи лица Белая Королева Reine Blanche Scrub, L’Occitane

Скраб здесь классический: достаточно нежный, достаточно действенный, с увлажняющим составом и некрупными отшелушивающими частицами.

Цена: 3 350 руб.

Скраб для тела Purifying Body Exfoliant, Grown Alchemist

Бескомпромиссная австралийская органическая марка сделала отличную штука на лето — охлаждающий эксфолиант, обещающий деликатно избавить от воспалений и особенно рекомендованный для жирной кожи. Сам скраб представляет собой очень нежный, негустой и довольно текучий гель — предполагаю, что подойдет для частого использования.

Цена: по запросу

Освежающий скраб для тела с морской солью Marine Crystals Revitalising Body Scrub, Patyka

Очень люблю средства по уходу за телом французской нишевой марки Patyka — они такие ненавязчивые, легкие в применении и какие-то особенно приятные. Моя давняя любовь — молочко для тела с цветами миндаля; этот скраб с морской солью относится к той же серии, поэтому у меня изначально к нему большой кредит доверия. Солевые кристаллы мелкие, поэтому отшелушивание получается в меру мягким, но кожу смягчает на ура.

Цена: 2 350 руб.

Скраб для тела Магнолия Magnolia Body Scrub, Erborian

У моих любимых французских корейцев линия для тела пока очень небольшая (но они выпускают новинки с фантастической скоростью, так что это явно ненадолго). Скраб для тела у марки только один — плотный и густой, больше похожий по текстуре на питательный крем, чем на скраб. Отшелушивание осуществляется за счет дробленой скорлупы грецкого ореха, и оно очень нежное, но на удивление эффективное — кожа про него шелковистая, как в рекламе.

Цена: 2 850 руб.

Скраб Limoncello Body Scrub, Royal Apothic

Веселая американская марка старательно прикидывается маркой английской: у нее игривые упаковки в винтажном стиле и действительно классные ароматы без лишней сладости и чопорности. Сам скраб в бутылке, похожей на гель для душа, но при этом средство достаточно густое (предвижу трудности по его извлечению, когда скраб начнёт заканчиваться). Отшелушивание средней жёсткости — отлично подойдёт, если солевые скрабы кажутся слишком хардкорными.

Цена: по запросу

Скраб для тела Geranium & Walnut, Jo Malone London

Все средства Jo Malone London выглядят, как идеальные подарки от сказочной феи — их даже немного неловко распечатывать, потому что эта небрежная роскошь требует соответствующего окружения, а не ванной комнаты, находящейся в квартире объемом 75 квадратных метров в панельном доме. Но на самом деле, они более чем достойны использования: это действительно классные продукты, красивые и эффективные. Этот скраб горьковато пахнет геранью: как утверждают в Jo Malone London, поверх его аромата прекрасно ложатся все духи марки.

Цена: 3 200 руб.

Скраб Exfoliating Body Scrub for Smooth Skin, Clarins

Clarins — авторы моего любимого скраба всех времен и народов Tonic Body Polisher: именно благодаря ему я подсела на регулярную эксфолиацию. Если Tonic оглушительно пахнет эфирными маслами, бодрит и как будто снимает верхний, ненужный слой кожи, то Exfoliating Body Scrub гораздо нежнее. Он больше похож на жесткий эксфолиант для лица: в нем много мелких частичек, которые полируют кожу эффективно, но очень нежно. Именно это средство часто рекомендуют беременным.

Цена: около 2 000 руб.

Скраб Crushed Cabernet Scrub, Caudalie

Особенно нежно отношусь к Caudalie — марке, придерживающейся принципов винотерапии. Я тоже в каком-то смысле придерживаюсь принципов винотерапии, и идея не только пить вино, но и мазать на себя побочные продукты его производства мне очень симпатична. Скраб — один из моих главных любимцев в марке: он сделан из перемолотых косточек винограда сорта каберне, и держит баланс питательности (в составе ровно столько масла, сколько нужно, чтобы не пересушить кожу) и мощного отшелушивания. И пахнет вином!

Цена: около 2 000 руб.

Скраб для ног фруктовый, Himalaya Herbals

Скраб для ног — штука довольно опциональная, но полезная: они жестче, чем скрабы для тела, и не оставляют увлажняющей пленки, которая скраб для тела украшает, но на ногах совершенно лишняя. У главной индийской марки скраб получился отличным — он в меру жесткий, но не царапает, и пахнет свежими фруктами. Одного только скраба для серьезного педикюра вряд ли будет достаточно, но в качестве дополнения после пилки — отлично.

Цена: около 300 руб.

Скраб Crème Gommante A La Papaye, St. Barth

Скраб понравится тем, кто скучает по лету, — экзотический аромат папайи (ее экстракт входит в состав) на несколько минут перенесет вас в теплые края. Текстура крем-средства очень нежная — не бойтесь повредить верхний слой кожи, смело наносите круговыми движениями. Эксфолиирующие частички мелкие и, по моим ощущениям, — мягкие, словно резиновые. Важный момент — скраб подойдет даже сухой коже, потому что масло жожоба, папайя и глицерин прекрасно увлажняют.

Цена: 6 290 руб.

Маска-скраб для глубокого очищения кожи City Block Purifying Charcoal Clay Mask+Scrub, Clinique

Маска на основе белой глины работает в комплексе с древесным углем. На коже становится светло-серого цвета. Наносите на очищенное лицо, избегая область под глазами. Спустя минуту она как будто начинает двигаться — появляется ощущение, что из кожи словно пылесосом вытягивается грязь. Дает хороший отшелушивающий эффект и смывается без труда теплой водой. О том, как выбрать маску из глины, вы можете прочитать здесь.

Цена: 3 100 руб.

Гель-скраб Ultra Gentle Exfoliating Gel, Ultraceuticals

Я не люблю крупно гранулированные скрабы. У этого очень мелкие частички — при массировании не царапают кожу, мягко отшелушивают. В составе молочная и салициловая кислоты — выравнивают рельеф. Если у вас жирная кожа, используйте два-три раза в неделю, если нормальная или комбинированная — один-два.

Цена: 4 900 руб.

Скраб Face Delicate Refiner, Egia

Универсален — подойдет для любого типа кожи. Моя была немного раздражена, но я все же попробовала легко помассировать лицо этим нежно-розовым скрабом с мыльным запахом. Устранил сухость и шелушения — после него кожа стала гладкой. Благодаря пантенолу и бисаболу в формуле дает успокаивающий эффект.

Можно использовать 2-3 раза в неделю.

Цена: 1 660 руб.

Скраб Mild Scrub, Karin Herzog

Напомнил мусс — до того как нанесла и почувствовала мельчайшие скрабирующие частицы думала, что это крем. Мраморный скраб (в составе мраморная пудра) — любимый уход Кейт Миддлтон Умы Турман , Камерон Диаз и Кайли Миноуг. Смыв остатки средства, потрогала свое лицо: сразу заметила, что поверхность кожи выровнялась, а шелушения исчезли. Не пугайтесь, что упаковка маленькая: на все лицо нужно совсем чуть-чуть средства.

Цена: 3 250 руб.

Сахарный скраб Dior Prestige, Dior

Я не фанат скрабов — большинство из них травмируют мою чувствительную кожу, и вместо обновленного лица я получаю ранки и покраснения. Но этому средству на основе мелкого сахара и экстракта розы удалось совершить невозможное: маленькие кристаллы нежно отшелушили кожу — она стала мягкой и гладкой. В процессе скрабирования средство по текстуре стало напоминать маску, а после умывания я не узнала себя в зеркале, — кожа как будто светилась изнутри.

Цена: по запросу

Божественный скраб Divine Scrub, Caudalie

Весна — это не только время для увлажнения кожи, но и для ее обновления. Но ведь здорово, когда удается найти средство «2-в-1»?

В этом средстве все заложено в названии — этот скраб божественен во всем.

У него очень приятный аромат, в котором чувствуются ноты грейпфрута, фиалки и мускуса. Вместе они создают очень притягательную композицию, от которой практически невозможно оторваться. Принимать ванну или душ с этим средством — это настоящий spa в собственной ванной. Пользуюсь им два раза в неделю, но обладательницам сухой кожи все же посоветую остановиться на одном применении — в составе есть бурый сахар, который «на совесть» скрабирует кожу тела. Масла винограда, кунжута, арганы и гибискуса отлично увлажняют кожу — после использования скраба не хочется даже дополнительно наносить крем.

Распределяю средство круговыми массажными движениями. Абразивные частицы мягко отшелушивают кожу, не царапая ее. Главное — скрабируйте кожу до растворения сахарных кристаллов.

Цена: 2 000 руб.

Мягкий скраб для лица Gentle Exfoliator, Thalgo

Этот небесно-голубой флакон я подарила бабушке: она обратилась ко мне за советом, какой крем купить, чтобы освежить цвет лица. Я вспомнила про новый мягкий скраб Thalgo и написала бабушке записку — «два раза в неделю, на лицо и шею, подождать две минуты, улыбнуться, смыть». Она у меня ответственная — четко выполняла все указания две недели до моего следующего приезда.

Скажу честно — я скептически отношусь к обещаниям натуральных и органических брендов изменить вашу кожу за короткий срок. Thalgo считала одним из них — из-за надписи «натуральная морская красота». Оказалось, что я ошиблась: через две недели меня встретила довольная бабушка. В свои 76 лет она выглядела сияющей, как будто нанесла хайлайтер. Оказалось, что это эффект скраба — мягкие частицы создали эффект «полировки» лица и очистили поры.

Аромат бабушке понравился — она вспомнила вкусную минеральную воду в лечебном санатории «Красноусольск». Я смеялась и обнимала ее — еще раз убедилась, что женщины должны чувствовать себя красивыми, независимо от цифры в паспорте.

Цена: 3 000 руб.

Эксфолиант WASO Soft and Cushy Polisher, Shiseido

Коллекцию WASO японский бренд Shiseido посвятил миллениалам — все средства позиционируются на тех, кому чуть за двадцать. Тут вам и новейшие технологии, и отличные защитные свойства, и незатейливая, но стильная упаковка.

Эксфолиант по достоинству оценят обладательницы сухой и чувствительной кожи — он не содержит грубых частиц и полностью оправдывает название «soft and cushy». При этом новинка отлично отшелушивает кожу и выравнивает тон — и все благодаря мягкой формуле с тофу и био-гранулам растительного происхождения. Содержащийся в соевых бобах лецитин делает кожу гладкой, предотвращает появление воспалений и расширенных пор.

Цена: 2 370 руб.

Скраб для рук, ног и тела «Фейхоа» Exfoliating Scrub, ORLY

Средство предназначено не только для отшелушивания, но и для питания кожи: в составе имеются масло дерева ши, масло какао и витамины А и Е, которые защищают кожу от негативного воздействия.

Скраб для тела содержит небольшие частицы, которые нежно отшелушивают кожу. Они не травмируют и не оставляют следов. Очень приятный цитрусовый аромат распространяется в ванной, но, к сожалению, не остаётся на коже. Самое приятное, что после скрабирования нет ощущения сухости и стянутости, кожа очень напитанная, увлажненная, мягкая и гладкая — воспользуюсь утром 1 января, чтобы «возродить» кожу после длинной ночи.

Цена: 756 руб.

Скраб для рук «Карите», L’Occitane

В составе все то же масло карите, а компанию ему составило абрикосовое масло — вместе они способны увлажнить и сделать гладкой даже самую сухую кожу рук. А в качестве отшелушивающих частиц используются мелкие кусочки скорлупы ореха. Наносить скраб рекомендуется на влажную кожу рук, после минутного массажа средство нужно смыть — а потом останется лишь продлить эффект упомянутым выше кремом и наслаждаться мягкой кожей рук.

Цена: 1 490 руб.

Восстанавливающий соляной скраб для тела Nutria Recharging Salt Body Scrub, Lumene

Хотите устроить спа-ритуал у себя дома? Доверьтесь средствам Lumene — на создание коллекции Harmonia бренд вдохновила финская сауна и ее неотъемлемая составляющая в виде ухода за кожей тела. В составе всех средств из линейки главным компонентом стал северный гриб Чага, имеющий супер-способность поглощать радикалы кислорода. Среди ингредиентов скраба также отмечены антиоксиданты, цинк, медь, кальций и магний. Не обошлось и без масел: именно поэтому скраб не травмирует даже самую чувствительную и нежную кожу, оставляя ее увлажненной. Новинка со свежим травяным ароматом заметно подтягивает кожу, поэтому ею хочется пользоваться даже чаще, чем положено (рекомендуется 1-2 раза в неделю).

Цена: 1 607 руб.

Цитрусовый увлажняющий скраб Citrus Moisture Scrub, СND История бренда CND начинается с небольшого гаража в Калифорнии — там семь членов одной семьи решили создать крупнейшую ногтевую империю. С 1979 года марка превратилась в крупную корпорацию и теперь выпускает и препараты для укрепления ногтей, и разнообразные кремы и лосьоны, а также всем известные гель-лаки для ногтей.

Цитрусовый скраб CND отлично смягчает и бережно очищает кожу рук. В его составе лимонная кислота, масло винограда и минеральные соли — все это оказывает видимый омолаживающий эффект. Я поставила эту компактную удобную упаковку со скрабом на полчку в ванной и использую его во время принятия душа. Цвет лаймовый, по консистенции напоминает мед ­— когда распределяю его по коже, чувствую приятное покалывание мелких сахаринок, и при этом маслянистая часть тает на коже, питает и увлажняет ее. После скраба кожа становится очищенной, мягкой, как у ребенка, и есть ощущение, что на руки уже нанесен крем.

Цена: 708 руб.

Золотой скраб Body Elixir, Payot

Этот скраб бы понравился Дэвиду Боуи — он не песочный и не солнечный, а золотой! Как модные маски GlamGlow для лица (здесь речь идет о всем теле — с головы до пят). Этот скраб поднимает настроение. Я решила представить себя скульптурой из чистого золота — нанесла скраб мочалкой из водорослей и рассмеялась.

Аромат нежный и летний — как свежий шейк из лимонного мороженого с сиропом агавы. Крупинки средней жесткости — как морской песок. Они оставляют на коже легкое мерцание до следующего душа — чтобы, как у Хэмингуэя, праздник всегда оставался с вами.

Эффект — кожа очистилась, но не стала «скрипучей». В скрабе Payot есть увлажняющие масла растений — концентрация кажется высокой, я даже забыла намазать тело кремом.

Цена: около 1 000 руб.

Антицеллюлитный скраб Body Strategist, Comfort Zone

Должна сказать сразу — целлюлита у меня нет. Небольшая «водянистость» в ногах — есть. Фабричными скрабами я не пользуюсь — смешиваю кофейную гущу с льняным маслом по рецепту моей бабушки (кожа у нее, кстати, мягкая как сахарный зефир). Ради эксперимента честно «поселила» в ванной на две недели бежевый флакон Comfort Zone.

Этому бренду я доверяю — все средства производятся на итальянской мануфактуре Davines (помните эти минималистичные средства для волос со смешными названиями DIDI и NOUNOU?). И Davines и Comfort Zone — за то, чтобы взять максимум из «даров природы» и добавить капельку химических соединений (чтобы средства хранились не три дня).

Скраб из серии Body Strategist я назвала «горячим». Я нанесла пару капель на ладонь и почувствовала тепло. Эффект — как в мягкой сауне. Нанесите его на все тело и спойте любимую песню — за пару минут разогревающий эффект станет максимальным. А теперь смывайте — сначала теплой водой, а затем — прохладной. Повторите контрастную процедуру и укутайтесь в махровый халат. Получается рецепт домашнего спа. Аромат подходящий — травянистый и «влажный», как будто вы гуляете по дождливой императорской усадьбе в Петербурге.

Если вы нервничаете из-за «складочек» на теле — скраб вам понравится, разглаживающий эффект я заметила после двух первых процедур. Кожа слегка подтягивается — как после энергичной сайкл-тренировки.

Цена: около 3 000 руб.

Мягкий скраб для ног SPA Marine Salt Scrub, CND При одном только виде скраба от CND хочется поскорее запрыгнуть в ванну и расслабиться — у средства приятный оттенок лаванды. Смесь солей и минералов в составе отшелушивают кожу, но при этом скраб очень нежный и разрешен к применению даже для очень чувствительной кожи.

Среди ингредиентов натуральные масла и витамин Е — благодаря им отшелушивание становится максимально деликатным, а кожа после использования очень мягкая и увлажненная. В эффективности скраба CND я не сомневалась ни секунды — не зря его используют в салонах во время профессионального спа-педикюра. Так что, если вы не располагаете временем для походов в салон, можете легко и смело устроить себе спа на дому.

Цена: 2 712 руб.

Эксфолиант для тела «Бурбонская Ваниль», Yves Rocher

Скраб для тела от Yves Rocher имеет компактную упаковку из переработанного пластика ­­— сразу ставлю «жирный» плюс в карму бьюти-мира. Баночка кажется небольшой, но в ней помещается около 150 грамм средства, которого вам хватит надолго.

Кроме аромата ванили в этом скрабе меня удивила его консистенция — настолько твердого и одновременно маслянистого средства для очищения кожи тела у меня раньше не было. А очищает на пятерку: образивные частицы мягко отшелушивают кожу и вычищают загрязнения из пор, вытягивая их, словно магнитом.

В составе скраба содержится масло карите (отвечает за увлажнение после процедуры) и тростниковый сахар (он не травмирует кожу при скрабировании).

Густое средство легко распределяется, слегка пенясь при контакте с водой. После использования моя кожа стала «отполированной» — чистой и гладкой. А мелкие образивные частицы не травмировали пересушенные и раздраженные участки, мягко увлажнив их.

Цена: 499 руб.

Скраб для губ No Make-Up Lip Scrub, Vprove

Производители корейской косметики Vprove заявляют — при создании средств они учитывают не только особенности типов кожи, но и сезонные изменения. Что ж, спасибо за новинку — с наступлением первых осенних холодов скраб для губ как раз кстати.

В составе — масло виноградных косточек, витамин Е и мята. Они помогают не только разглаживать и увлажнять кожу губ, но и заживляют трещинки. Средство очень деликатно отшелушивает губы, потому что не содержит крупных травмирующих частиц — скраб скорее напоминает мелкий океанский песок, смешанный с густым увлажняющим кремом. Массирую им губы каждое утро, затем наношу бальзам — с такой комбинацией даже самая сухая матовая помада не страшна.

Цена: около 400 руб.

Скраб-эксфолиант для лица Exfoliating Scrub, Germanie De Cappuccini

Скрабы для лица — обязательный пункт в моей бьюти-рутине. Пользуюсь ими несколько раза в неделю. Это средство достаю, когда кожа начинает шелушиться. У скраба необычный ментоловый эффект и крупные абразивные частицы, которые могут травмировать. Я нашла выход из положения — развожу средство с водой, а затем наношу на кожу. Чем больше воды, тем меньше эффект эксфолиации.

Цена: около 2 200 руб.

Скраб для тела Imperial Caviar Royal Body Scrub, Fresh Spa by Natura Siberica

Скрабы для тела, особенно ароматные и разноцветные, — обожаю, хотя мне совершенно некогда ими пользоваться. Но здесь я сделала исключение, потому что: а) название со словами «имперский» и «королевский» звучит ну очень многообещающе; б) в составе — экстракт черной икры, богатый протеинами и коллагеном, а также питательное масло золотой облепихи; в) огромная банка 400 мл, которой хватит на руки-ноги-попу-живот плюс еще на пару сеансов останется (обычно скрабы для тела выпускают в небольших упаковках какие-то жадины).

Но если коротко, меня ждало разочарование: в текстуре в изобилии встречались ягоды облепихи в натуральную величину — абсолютно бесполезные для процесса отшелушивания, зато сразу засорившие сливное отверстие ванны. Абразивные частицы же были чересчур деликатны — от скрабов я жду чего-то более действенного, чем легкая щекотка. Хотя да, после сеанса кожа стала более нежной и мягкой, но такого эффекта и крем поможет достичь.

Цена: 1 700 руб.

Глубокий скраб с мятой, Dr.Konopka`s Когда я не высыпаюсь — завариваю мятный чай и жую мятные пастилки без сахара. Теперь у меня есть третий приятный «будильник» — скраб с мультяшным названием Konopka. Сначала аромат кажется резким — «раскрывает глаза», потом ощущаешь ноты жженого сахара. Эти крупные упаковки я бы дарила школьникам, которые просыпают первые уроки. Скраба хватит на два месяца утренней бодрости.

Структура — клейкая как у бортевого меда, но не липкая. Средство смывается и в теплой и в холодной воде. Плюс для тех, кто закаливается, — не нужно менять ваш температурный режим, чтобы стереть с кожи «зернистые» частицы.

Я отношусь трепетно к стилю моей ванной: оформляю ее бортики как натюрморт и боюсь добавить в композицию лишний элемент. Бренд Konopka с упаковкой не прогадал — плотная банка с надписями в комичном стиле понравилась и мне и маме. Чтобы не перетаскивать эту полезную и ароматную деталь декора, мы купили второй мятный скраб.

Цена: около 400 руб.

Скраб для тела Body Desserts Warming hot chocolate, Organic Shop

Я большая поклонница бани и всего, что можно туда с собой взять! Скраб для тела Organic Shop понравится любителям легкого пара и березового веника — хорошо удаляет омертвевшие частички кожи, улучшает кровообращение и лимфоток.

Средство не для неженок — абразивные частицы достаточно жеcткие, после нанесения чувствуется легкое жжение. Запах у скраба полностью соответствует названию — шоколадный, но не приторно-сладкий. После ополаскивания кожа слегка красноватая и теплая — «спасибо» гвинейскому перцу в составе. Нормальный цвет возвращается через несколько часов. Перед применением обязательно проведите текст на чувствительность чтобы избежать аллергии.

Цена: 589 руб.

Увлажняющий очищающий скраб для тела Arctic Care Moisture Refining Body Scrub, Lumene

Честно признаюсь, название заинтриговало — обычно скрабы, отшелушивая кожу, бонусом ее еще и пересушивают. Но новинка от Lumene справилась с проблемой: небольшие абразивные частицы мягко очистили кожу и удалили ороговевшие клетки. Большое уважение средство заслужило как минимум за то, что после него не хочется окунуться в ванну с увлажняющим кремом — кожа и так мягкая, без ощущения стянутости. Все дело в арктической воде, на основе которой сделан скраб: ее pH очень близок к pH человеческого тела. Спасибо и соку березы в списке ингредиентов — он обеспечивает надежную защиту кожи в эти последние зимние дни и дополнительно ее увлажняет.

Цена: 869 руб.

Сахарный скраб, SB-26 Скраб для тех, кто любит «тяжелую артиллерию» — кристаллы сахара безжалостно удалят все омертвевшие клетки. Лично мне нравится пользоваться им перед принятием ванны — когда кожа еще не очень распарена. Наношу на влажную кожу массажными движениями, уделяя особое внимание проблемным зонам (именно так и советует производитель), а затем наслаждаюсь горячей ванной и чувствую, как тает сахар на коже.

Экстракт ламинарии в составе борется с жировыми отложениями и не дает жидкости застаиваться в тканях, а миндальное масло делает этот процесс бережным, оставляя кожу увлажненной.

Очень понравилась минималистичная яркая упаковка оранжевого цвета. Аромат ей соответствует — напоминает мандариновое желе.

Цена: по запросу

Скраб для тела «Тыквенный латте», GLORIA

Черный, как хэллоуинская ночь, скраб глубоко очищает кожу и очень бережно отшелушивает ороговевшие клетки.

Состав в духе русского бренда GLORIA — то есть, натуральный. В качестве абразивных частиц — кристаллы морской соли и натуральный молотый кофе. Чтобы кожа оставалась увлажненной даже после такой кофейной «встряски», в скраб добавили масла ши, кокоса и пальмы. Они смягчают кожу, делая ее при этом гладкой и эластичной.

Цена: 970 руб.

Скраб для душа Линджи и Шиитаке, Alina Zanskar

Впервые распаковав средство, я влюбилась в аромат — в составе эфирные масла ромашки, бергамота и моей любимой лаванды. Скраб очень деликатный — с небольшими гранулами жожоба, которые постепенно тают на коже. Благодаря такому мягкому эффекту им можно пользоваться каждый день — что я и делаю. Наношу небольшое количество на влажную кожу — гель нежно-зеленого цвета превращается в молочко. Молочные протеины и кокосовое масло в составе скраба избавляют от необходимости наносить после душа увлажняющий крем — кожа остается очень нежной.

Главные «герои» скраба — японские грибы линджи и шиитаке — тоже творят волшебство: успокаивают, улучшают микроциркуляцию и цвет кожи.

Если вам захочется более заметного и мгновенного отшелушивающего действия — нанесите скраб специальной рукавицей для душа.

Цена: по запросу

100% натуральный скраб для тела Ямайский кокос и органическое масло папайи, Planeta Organica

Скраб в небольшой круглой банке, которую удобно хранить на полке в ванной. Крышка легко откручивается — удобно, если у вас мокрые руки.

Основа средства — тростниковый сахар, который отшелушивает омертвевшие частички. В составе несколько масел (кокосовое, папайи, косточки абрикоса) и экстракты бамбука и орхидеи, поэтому скраб очень питательный. Наносится легко, немного пенится и без проблем смывается. После — кожа гладкая и хорошо увлажненная, без дискомфорта. После использования скраба я могу даже не наносить масло или крем для тела.

Цена: 415 руб.

Скраб для тела «Прованский лемонграсс», Organic Shop

Первое, на что обращаешь внимание, когда открываешь баночку скраба — это бодрящий цитрусовый аромат лемонграсса, тонкий шлейф которого надолго остается на коже. За отшелушивающий эффект в этом средстве отвечает тростниковый сахар, абразивные частицы здесь довольно крупные, но под действием горячей воды на коже постепенно тают. Если у вас совсем чувствительная, склонная к раздражениям кожа, текстура скраба может показаться жестковатой. Но для нормальной кожи и обработки ороговевших участков на локтях и коленях подойдет отлично! И главный плюс «Прованскому лемонграссу» хочется поставить за его увлажняющие и питательные свойства. После него кожа остается мягкой, как бархат.

Цена: 328 руб.

Соляной скраб для тела с маслом иланг-иланга и апельсина, Pure Love

Этот скраб стал украшением моей ванной! Очень красивая и оригинальная упаковка — с большой мягкой пробкой, деревянной ложкой (для которой есть даже специальное «ушко») и минималистичной белой этикеткой Pure Love. Внутри — мелкий соляной скраб цвета грейпфрута. Не слишком плотный, рассыпчатый и с сильным ароматом эфирного масла иланг-иланга. На коже средство тает, остаются только мелкие частицы соли. Важно: убедитесь, что на коже нет мелких ранок или раздражений, иначе будет сильно щипать.

В составе только натуральные компоненты: «зеленые» ПАВы, молочная кислота, растительный глицерин, масла миндаля, танжерина, мандарина, апельсина и иланг-иланга. Вместе с антисептическим действием соли и масел скраб хорошо увлажняет кожу — редкость для подобных средств.

Цена: 950 руб.

Скраб Tuva, Natura Siberica

А вы любили манную кашу в детском саду? Я из тех, кто всегда стеснялся попросить добавку (это было немодно). Молочную манку варю каждую субботу и вспоминаю мои детские проделки. Скраб Tuva с колоритными волами на обложке — специально для меня: кажется, что внутри и есть та самая каша из садика — конечно же, с двумя ложками белого рафинированного сахара.

Плотные частицы в скрабе молочного цвета не царапают тело — это находка! Не люблю эти раздражающие кофейные «зернышки». В Tuva вместо царапающих элементов — ягоды сушеной морошки. Не экстракты и не кусочки, а круглые цельные плоды.

Если бы мне нужно было описать Tuva одним словом — я бы сказала «нежность». Не годится для описания скраба? Представьте, что кожа становится гладкой как йогуртовый пирог, еще и пахнет теплым молоком. Если честно, когда я засыпала с этим ароматом на теле, мне приснилось огромное дикое поле. Я бежала по нему босиком и улыбалась тем самым добродушным быкам с этикетки Natura Siberica.

Цена: около 500 руб.

Скраб «Свитер с оленями», Organic Kitchen

Кремовый скраб с уютным названием «Свитер с оленями» от Organic Kitchen отлично подойдет для чувствительной и сухой кожи тела: кокосовое масло и протеины кашемира питают и разглаживают ее, а мелкие круглые частицы бережно очищают и не царапают. Средство очень мягкое, поэтому его можно использовать и для лица. Но без фанатизма!

Цена: 99 руб.

Скраб для тела «Ямайский кокос и органическое масло папайи», Planeta Organica

Если вы выбираете средства по аромату, то скраб с кокосом и папайей от Planeta Organica точно вскружит вам голову! Средство мягко отшелушивает благодаря тростниковому сахару и кокосовой стружке. В составе — масла кокоса, папайи и косточек абрикоса, а также экстракты бамбука и орхидеи, так что после использования скраба не обязательно использовать крем для тела: кожа останется мягкой и увлажненной.

Цена: 216 руб.

Скраб для тела «Бразильский кофе», Organic Shop

Скраб для тела «Бразильский кофе» от Organic Shop идеален для тех, кто любит «пожестче»: он плотный, почти твердый, так что не растекается под душем и на ура отшелушивает сухую кожу, а еще отлично спасает от вросших волос. Скраб действительно жесткий, поэтому не рекомендуем использовать его ежедневно — пару раз в неделю достаточно.

И напоследок совет: берите средство из банки шпателем, а не влажными руками, иначе сахар начнет растворяться — и скраб станет менее эффективным.

Цена: 259 руб.

Скраб для губ Ягодный, Спивакъ

Думаю, что все скрабы для губ одинаково хороши, поэтому выбирайте по личным ощущениям и аромату. Составы у них предельно простые: отшелушивающий и питательный компоненты. У средства Спивакъ все ингредиенты можно пересчитать на пальцах одной руки: косточки клубники и три эфирных масла: ши, жожоба, литсея кубеба. Осень — самое время открыть для себя скраб для губ, если еще не успели. Главное, следите за сроком годности. У Спивакъ, например, он заканчивается через год, а расходуется скраб при этом очень экономно.

Цена: около 200 руб.

Скраб для лица «Фитобаня», Чистая линия

Использую скрабы этого бренда уже много лет: меня привлекает состав, эффект и цена. Частички не травмируют кожу делая ее гладкой и ухоженной. Недавно попробовала новинку — средство из серии «Фитобаня». Эффект тот же, что и у скраба из базовой линейки. Основное отличие — аромат. Нанес и как будто оказался в настоящей русской парной.

Цена: около 150 руб.