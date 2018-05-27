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Поклонники страшно переживают за Глюк'оZу
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Поклонники страшно переживают за Глюк'оZу 

Рамблер 13 минут назад
Фото: Instagram
Наталья Чистякова-Ионова появилась в программе "Вечерний Ургант". Трудно было не заметить, как она похудела. Ради справедливости стоит отметить, что выглядит певица прекрасно, однако многих поклонников очень обеспокоили её руки — подписчики Натальи сочли худобу чрезмерной и выразили свои опасения по поводу её здоровья.
"Стройность — это красиво, но не забывайте о своем здоровье. "
"Руки-ниточки совсем! Как у Джоли!"
"Зачем столько худеть!? Остановитесь, Наталья, поберегите себя!"
Не обошлось и без тех, кто поддержал артистку:
"Так держать, Наташа! Прекрасно выглядишь!"
"Платье просто отпад — идеально подчеркивает отличную фигуру!"
Женский форум
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