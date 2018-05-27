Поклонники страшно переживают за Глюк'оZу

Наталья Чистякова-Ионова появилась в программе "Вечерний Ургант". Трудно было не заметить, как она похудела. Ради справедливости стоит отметить, что выглядит певица прекрасно, однако многих поклонников очень обеспокоили её руки — подписчики Натальи сочли худобу чрезмерной и выразили свои опасения по поводу её здоровья.

"Стройность — это красиво, но не забывайте о своем здоровье. "

"Руки-ниточки совсем! Как у Джоли!"

"Зачем столько худеть!? Остановитесь, Наталья, поберегите себя!"

Не обошлось и без тех, кто поддержал артистку:

"Так держать, Наташа! Прекрасно выглядишь!"