Не навреди: почему нельзя мыться каждый день

Многие считают, что являются обознанными в делах личной гигиены, однако эксперты в этой сферы уверяют, что большинство граждан неправильно ухаживают за своим телом. Ниже представлены распространенные ошибки в повседневной гигиене и методы их исправления.

Зубы

Американские ученые отмечают, что для здоровья ротовой полости следует чистить зубы с использованием пасты два раза в сутки. Особенно тщательно важно делать это перед сном, когда активность болезнетворных бактерий повышается.

Волосы

Ежедневное мытье головы очень вредит здоровью волос, поэтому следует отказаться от этого занятия. Мыть волосы лучше в соответствии с типом кожи головы, например, люди с нормальной или сухой кожей могут смело повторять процедуру несколько раз в неделю.

Подмышки

Для закупорки потовыводящих желез популярные сейчас антиперспиранты или дезодоранты лучше наносить непосредственно перед сном, притом на чистую кожу, пока потоотделение не началось. Таким образом можно забыть о запахе пота до конца следующего дня.

Ногти

Длина ногтей регулируется по усмотрению человека, но ученые рекомендуют стричь их раз в неделю или реже. При стрижке нужно убедиться, что неровные края устранены, чтобы предотвратить повреждение ногтя.

Душ

Как оказалось, душ следует принимать примерно раз в 2-3 дня, если человек не ведет активную жизнь и внешние факторы не способствуют загрязнению кожных покровов. Для жирной кожи лучше принимать душ вечером.

Очки

Для чистоты очков не обязательно использовать профессиональный спрей для очистки, ведь хорошо справиться с задачей может средство для мытья посуды. Однако протирать их лучше чистой и, по возможности, хлопчатобумажной тканью.

Бритва

Частота замены картриджей для этого средства зависит от самого инструмента, однако если появились тянущие ощущения во время бритья, возможно, лезвия уже затупились. Дабы они оставались острыми дольше, нужно промывать их под горячей водой, позволяя затем высохнуть на воздухе.