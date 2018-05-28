«Голая» правда: как кумиры выглядят без косметики

Селебрити просто обязаны всегда выглядеть безукоризненно, но иногда система дает сбой и можно заметить, что под звездной маской скрываются вполне себе обычные люди. Кому абсолютно противопоказаны хештеги #nomakeup и #без_макияжа, разбираем в нашем материале.

Иногда звезды признаются, что их не всегда могут узнать без макияжа и вечернего платья, но некоторые хороши и без мейкапа. Например, Рианну из-за довольно яркой внешности никогда ни с кем не спутаешь, а Кару Делевинь всегда узнаешь по бровям, хотя без фирменных smoky-eyes она совсем как подросток.

Эмма Уотсон без косметики становится очень задорным ребенком. Только избавив Эмму от smoky-eyes и помады, можно увидеть всем привычный образ Гермионы Грейнджер, а ровный тон ее лица однозначно заслуживает восхищения. Так держать, Эмма!

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А вот Дрю Бэрримор Наоми Уоттс отсутствие макияжа противопоказано. Глаза выглядят не так выразительно, тон неровный, а мешки под глазами слегка шокируют. И где же привычный голливудский лоск?

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Морщинки и уставший вид все же стоит вначале маскировать тональным кремом и консилерами и только потом выкладывать селфи в Instagram.

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Несуразные платья, бойкий макияж и эпатаж? Это точно не относится к версии #no make up Леди Гаги . Без косметики она превращается в обычную девушку с ухоженным лицом. Ты бы ее точно не узнала, если бы встретила на улице в «разобранном» виде.

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Адель все знают по драматичным стрелкам, но в повседневной жизни она иногда ими пренебрегает и не боится поделиться веселыми селфи без макияжа в соцсетях.

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Вот кто действительно выглядит потрясающе без макияжа, так это Ирина Шейк . Выразительные глаза и пухлые губы уж точно не нуждаются в косметике. Она в очередной раз доказывает, что нет ничего лучше естественной красоты.

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В свой день рождения Гвинет Пэлтроу опубликовала в Instagram фото без косметики с подписью: «Нет мейкапу в мой 45-й день рождения». Не считая мешков под глазами, макияж ей, в принципе, не нужен, она прекрасна и без него.

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Макияж без макияжа

Естественность — тренд наступающего теплого сезона. Особенно она актуальна летом, ведь перегружать образ косметикой и скрываться под плотным тональным средством совсем не хочется, а вот выглядеть свежо и красиво совсем не помешает.

Чтобы достичь максимально естественного эффекта, позаботься о коже. Она не должна выглядеть уставшей и иссушенной палящим солнцем. Чтобы поддерживать природную красоту, используй мисты и термальную воду для насыщения кожи влагой, патчи для устранения темных кругов и припухлостей, а также маски для выравнивания тона.

На яблочки можно добавить немного румян. Подчеркни форму бровей карандашом или тенями и нанеси гель для фиксации, зачесав волоски наверх. Чтобы создать сияющий образ, добавь прозрачный блеск или бальзам на губы.