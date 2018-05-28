Как менялась Лолита Милявская

54-летняя Лолита Милявская в одном из недавних интервью призналась, что хотела бы в скором времени выйти на пенсию.

Более тридцати лет активной карьеры утомили Лолиту Милявскую — ведь с середины восьмидесятых она практически не знала отдыха. Образовав в 1985 году творческий "Кабаре-дуэт "Академия" с тогдашним избранником Александром Цекало , она пела комедийные песни об отношениях, которые уже в 1988 году привели Милявскую на большой экран и в сердца советских, а позже российских слушателей. Ты только посмотри, как она отплясывает в бикини во время исполнения хита "Тома"! В 1990-х любимые фанатами за хиты "Я обиделась" и "Когда муж пошел за пивом" Саша и Лолита получили собственное шоу на РТР "Доброе утро, страна!", и к моменту рождения дочери Евы в 1998 году и своего окончательного разрыва в 2000 году были всенародными звездами наравне с Киркоровым и Пугачевой.

К середине нулевых без Лолиты Милявской не обходилось уже ни одно большое шоу на центральных телеканалах — веселую, высокую и искреннюю певицу любят не только поклонники, но и продюсеры.

WMJ

Легенда эстрады не стесняется ни эпатажных выходов на сцену в "голых" костюмах, ни откровенных селфи без макияжа в Instagram.

О своей изменившейся с годами фигуре Лолита Милявская говорит с любовью.

При 52 кг у меня не было такого диапазона и звучания, от которого теперь идут мурашки по телу. Вес дает опору. Поэтому худеть больше не хочу: сил не хватит петь! Мария Каллас похудела — и все: это была ее последняя ария. Она ушла! У всех, кто поет живьем, есть набор веса. Мне 54 года — для кого худеть? Никого соблазнять мне не надо — у меня хороший муж!

— говорит Милявская о своем пятом муже — теннисисте Дмитрие Иванове, с которым она вместе уже восемь лет.