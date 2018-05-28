Модель похвасталась костлявыми ягодицами

Стройная фигура — это прекрасно, но не до такой же степени!

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 25 Май 2018 в 4:32 PDT Алессандра Амбросио, несмотря на то, что скоро ей исполнится 40, до сих пор является одной из самых востребованных моделей в мире. И хотя прошедшее в прошлом году ежегодное шоу Victoria’s Secret стало по ее же собственному желанию последним, в ее карьере, работы у нее и сейчас хватает! Поэтому Алессандра старается держать себя в форме. Но, кажется, с диетами и похудением она перестаралась. Поклонники, увидев ее фото в купальнике, пришли в ужас — кожа да кости!

Напомним, недавно супермодель рассталась с женихом и отцом своих двоих детей Джейми Мазуром и поначалу заедала стресс, скупая все подряд в ближайших к дому в Брентвуде, что под Лос-Анджелесом, супермаркетах. Всегда тщательно продумывающая свои образы даже для выхода в магазин, она не прятала от папарацци огромные пакеты с едой и не пыталась изобразить фальшивую улыбку.

Ну, а потом резко начала худеть. Фанаты даже стали переживать за свою любимицу, ведь ее фигура приблизилась по параметрам к совсем подростковой, а соблазнительные формы куда-то исчезли.

Кстати, модель признавалась, что в молодости вообще не занималась спортом. Девушка от природы была стройной, а подтянутое юное тело прощало отсутствие тренировок. Но во время первой беременности Алессандра набрала больше 20 килограммов. А спустя три месяца ей надо было выйти на подиум в нижнем белье для показа Victoria’s Secret. Тогда модели пришлось серьезно потрудиться над собой, но результат того стоил. Зрители ахнули, увидев молодую маму на подиуме. Так Алессандра задала высокую планку для других моделей, которые после рождения реюенка едва ли не из роддома бежали на подиум.

Но сейчас она, кажется, переборщила с диетами и тренировками. Похоже, Амбросио пора поработать над мышечной массой и все-таки немного набрать вес. Торчащие кости еще никого не делали красивыми. И Алессандра рискует попасть в список тех красавиц, чьей внешности похудение лишь навредило.