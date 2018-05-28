Поклонники в восторге от новой внешности Даны Борисовой

Ровно год ведущая успешно борется с вредными привычками. Прошлым летом Дана провела четыре месяца в реабилитационном центре в Таиланде, а после продолжила свое восстановление в Москве.

Пока Дана была в жаркой стране, то успела обзавестись внушительным загаром, который в итоге испортил кожу телеведущей. По словам Борисовой. после Таиланда она выглядела плохо и лишь недавно смогла решить проблемы с кожей, о чем рассказала в программе «Звезды сошлись» на НТВ . Сейчас Борисова регулярно посещает косметолога.

«Посмотрите, какая у меня кожа была. Я после Таиланда вообще выглядела ужасно. Женщинам после сорока загорать категорически запрещено. Поэтому сейчас часто бываю у косметолога. Только десять дней назад мне нити вставили. Плюс, делаю специальную процедуру, чтобы морщинки вокруг глаз убрать. Там специальная плазма используется. Делается такая процедура без операционного вмешательства и без наркоза», — рассказала Дана. Сейчас ведущая выглядит гораздо лучше и довольна своим внешним видом.

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Напомним, что недавно поклонники Даны пришли к выводу, что телеведущая находится в интересном положении — Борисова выложила снимок, на котором пыталась прикрыть округлившийся живот. Как позже призналась сама Дана, она просто решила разыграть своих подписчиков.