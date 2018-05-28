Самую старую перхоть нашли на окаменелых останках динозавра

Ученые обнаружили самую старую перхоть в мире. Они ее нашли на окаменелых останках одного маленького пернатого динозавра, чей возраст составляет около 125 миллионов лет. Также частички кожи нашли и у его двух больших сородичах. Об этом сообщило издание ScienceAlert.

Специалисты осмотрели три окаменелости: микрораптора, бэйяпяозавра и синорнитозавра. У всех они обнаружили перхоть. Микрораптор был самым древним из них. Ему было 125 миллионов лет. Таким образом его перхоть является самой старой в мире.

«Чешуйки кожи сохранились удивительно хорошо — вплоть до нановолокон кератина», — рассказала палеонтолог Мария Макнамара из Университета Корка в Ирландии.

Также ученые заметили, что перхоть древних животных почти идентична тем же выделениям современных птиц.

Команда исследователей предположила, что такой вид перхоти появился в середине или в конце Юрского периода, во времена, когда многие особенности кожи стали развиваться.

«В тот момент был взрыв эволюции крылатых динозавров и птиц. Очень интересно было видеть доказательство того, что кожа ранних птиц и динозавров развивалось так же быстро, как и перья», — добавила Макнамара.

Состав древней и современный перхоти почти не поменялся. Так же, как и 125 миллион лет назад, она содержала корнеоциты, в состав которых входит кожный белок кератин и жиры. Последних у древних животных было меньше, чем у птиц. Жиры помогают пернатым избавляться от лишнего тепла, которые выделяются при полете. Небольшое количество жиров у динозавров говорит о том, что их тела генерировали меньше тепла. Это наталкивает на мысль о том, что они летали на более короткие расстояния или вообще этого не делали.

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