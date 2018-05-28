Выбор НЕредактора: любимая косметика певицы Ян Гэ

УХОД ЗА КОЖЕЙ

Средства для ухода за кожей я выбираю тщательно, но самый важный этап для меня — это очищение. Поэтому я использую всевозможные способы: средства для умывания, тоники — все, чтобы кожа могла дышать. Очень люблю российский бренд Teana, особенно мне нравятся их сыворотки: у них отличный эффект. Кстати, они популярны и в Китае.

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

В моей косметичке есть два самых важных средства — это карандаш для бровей и помады. Без них мне даже из дома выйти стыдно! Больше всего мне нравятся темные матовые стойкие помады. Еще я люблю бальзам для губ от бренда органической косметики Berezka Lab, потому что он хорошо увлажняет и питает губы, подготавливая их к моим смелым помадам. Мне очень нравятся цветные туши — это тренд. Сейчас очень много брендов делают именно такие, например, Dior, YSL и NYX.

ПАРФЮМ

На парфюм я трачу больше всего денег. Особенность азиатского типа кожи –отсутствие какого-либо запаха. Тем временем, мне кажется, что именно запах — это визитная карточка человека, поэтому меняю его в зависимости от того, на какое мероприятие я иду. Мне подходят более брутальные мужские духи. Люблю древесные ноты, но мне не нравится присутствие табака и ванили.

Среди любимых брендов — Diptyque и Serge Lutens. Но особое предпочтение отдаю аромату Marfa от Memo. И дело даже не в том, что в нем есть ноты моего любимого растения — туберозы, но и в истории его создания. Марфа — это город в Техасе, который славится потрясающим видом на ночное небо, усыпанное звездами. Здесь же появилось название такому природному явлению, как «огни Марфы», отдавая дань которому создатели украсили флакон множеством глаз. Наконец, именно в этом городе был снят один из моих самых любимых фильмов — «Старикам тут не место». Так что, если у аромата есть легенда, он точно станет моим фаворитом.

Из новинок мне понравился аромат Fucking Fabulous Tom Ford. Он очень необычный, его точно не спутаешь ни с каким другим.

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Главная вещь в уходе за волосами для меня — это сухой шампунь, прямо находка, не выхожу без него из дома! При моем жестком графике это настоящий спаситель. Предпочитаю бренд Batiste. Пробовала разные, но этот приводит волосы в нужное состояние в считанные секунды. И главное — он не вызывает привыкания, поэтому эффект есть даже после длительного применения.

Из уходовых средств использую только шампунь и бальзам для волос. Предпочитаю корейские марки.

УХОД ЗА ТЕЛОМ

Для тела использую только кокосовое масло. Оно отлично смягчает, насыщает кожу, а главное — вкусно пахнет. А летом периодически чередую его с маслом с блестками, чтобы кожа сияла. Но главное средство — это крем для рук. Я предпочитаю Tokyo Milk, он глубоко питает кожу. Мой тюбик — с ключом, хотя с пистолетом мне, наверное, подошел бы больше.