Аромотерапия в саду — лучший секрет отличного настроения

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Что может быть лучше приезда на дачу, особенно сейчас, весной, когда наслаждаться красотой вокруг? Лучше может быть только — наслаждаться ароматами дачи! Как здорово подойти к любимым цветам или кустарникам и вдохнуть их потрясающий аромат! Сразу забываешь обо всём на свете. Я всегда сразу, как только приезжаю, бросаю всё и бегу посмотреть и понюхать всё, что можно.

Первой в этом году в моём саду цвела спирея-невеста с бесподобным ароматом мёда. Запах сногсшибательный! Цвела она около двух недель, так что насладиться ароматом получилось сполна.

Она ещё и очень красивая!

дачаВ этом году цвела черешня, остальные плодовые отказались цвести. Как же приятно пахнет!

А как пахнет сирень? По-моему очень здорово! Она у меня растёт у входа в дом. Невозможно пройти мимо и не подышать этим ароматом.

Ну а с каким же огромным нетерпением я жду цветения жасмина. Правильно называть его Чубушник, но для меня это всё равно Жасмин. Он необычайно вкусно пахнет, я просто обожаю этот запах!

Необыкновенная красота и замечательная аромотерапия!

Аромат цветов — это, конечно, здорово, но ещё я очень люблю, когда скосишь газон, а его уже пришлось косить в этом году, какой же стоит аромат скошенной свежей травы! Это просто потрясающе. Обожаю запах свежей травки.

А в прошлом году посадила несколько новых роз. К сожалению, они без названия, но очень приятно пахнут.

Очень тонкий и приятный аромат, ни с чем не сравнимый! Надеюсь, что в этом году порадуют своим цветением и ароматом.

Ещё я просто обожаю как пахнут лилии. Это что-то умопомрачительное! Особенно сильно пахнут восточные. Конечно, в дом их лучше не ставить, потому что от постоянного запаха заболит голова.

А когда гуляешь в саду, то немного подышать этим запахом очень здорово.

Очень ароматные 'Мускадет' и 'Старгейзер'.

А у трубчатых свой замечательный очень сильный запах.

Но вот оранжевая пахла лучше всех. Такой интересный у неё запах, напоминающий какой-нибудь приятный крем для рук. Именно кремовый аромат.

Потрясающие запахи.

Ещё мои любимые цветы — флоксы. Люблю я их, конечно же, в первую очередь из-за волшебного аромата. Я покупаю разные сорта, но главное, чтобы они пахли. Очень долго они цветут, поэтому наслаждаться их ароматом можно всё лето.

Ну и как же на даче без пионов. Это что-то необыкновенное! Пожалуй, всё-таки их я люблю немного больше, чем остальные цветы. Пусть они на меня не обижаются, но аромат пионов ни с чем не перепутаешь, он, конечно, особенный. И хоть они и цветут не очень долго, но зато как.

Я бы часами сидела возле них и наслаждалась ароматом. Жалко, что дачные дела не позволяют такую роскошь. Но главное, что хоть немного можно порадоваться этому великолепному запаху.

Уверена, что аромотерапия всем поднимает настроение. На даче можно найти ещё много всего ароматного и душистого, главное — выбрать для себя любимые ароматы.