4 крутых совета для тех, кто лечит акне

Прыщи, воспаления, нарывы — любое проявление акне настоящее проклятие для любой девушки. От подростковых воспалений до случайных прыщиков в взрослом возрасте, они всегда проявляются в неудобное время, и сложно понять, что именно стало причиной в этот раз. Чтобы разобраться в том, как быстро избавиться от последствий, попробуй несколько средств, которые используют эксперты в косметологии:

1. Очищай поры

Если у тебя много воспалений на лбу, вдоль линии роста волос, спине или ягодицах, обычно во всем виновато излишнее потоотделение. В таком случае специалисты рекомендуют использовать перекись бензоила, благодаря вспениванию которого удается убить бактерии, приводящие к сыпи, прежде чем они наполнят поры. Кроме того, он может расщепить угревую пробку в сальных железах и насытить кожу кислородом. Ты можешь использовать лосьоны с концентрацией бензоила пероксида для минимизации избыточного выделения сала и для того, чтобы уменьшить нарывы на коже. Обычно эти вещества идут в сочетании с глицерином и адапеном — веществами, которыми способствуют бережному очищению кожи.

2. Используй ретиноиды

Если лосьоны не помогают очистить лицо, пришло время перейти к более мощным решениям, например, использовать разновидность витамина А — ретиноиды. Они работают за счет сокращения производства кожного сала, забивающего поры, а также помогают быстрее отслаивать отмершие клетки, чтобы предотвратить забивание пор. Людям с чувствительной кожей нужно относиться осторожнее к подобным средствам, потому что на первом этапе они могут приводить к сухости и раздражениям, а также часто имеют серьезные побочные эффекты. Косметологи рекомендуют использовать небольшую концентрацию — от 1 до 2%, и соблюдать полный курс лечения в 3-4 месяца.

3. Попробуй лазерные процедуры

Для тех, у кого серьезные проблемы с акне, стоит прибегнуть к высокотехнологичным решениям. Специалисты рекомендуют лазерную терапию, если у тебя есть шрамы, или если ты страдаешь от комбинации акнэ и розацеа — хронических воспалений. Серия лазерных процедур уменьшит покраснения, устранит будущие образования и активные нарывы. Лазер использует световую энергию для стимулирования естественного коллагена в коже и для омолаживания клеток кожи под внешним слоем. С помощью лазера, снижается выработка кожного сала, а также улучшается приток крови к очагам воспаления.

4. Попробуй флюиды

Несмотря на всю популярность кокосового масла для увлажнения — оно совсем не подходит для кожи, подверженной акне. Кокосовое масло и его производные легко может усугублять воспаления, дополнительно забивать поры и ухудшать общее состояние. Если твоя кожа чувствительна к комодогенным ингредиентам, также стоит избегать альгиновую кислоту, экстракты водорослей, пальмовое и оливковое масло или масло зародышей пшеницы. Для болезненной кожи гораздо полезнее будет использовать легкий увлажняющий крем или флюид, содержащий гилалуроновую кислоту для обеспечения гидратации и салициловую кислоту для успокоения воспалений.