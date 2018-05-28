20 самых романтичных татуировок для пар

Несколько интересных вариантов парных татуировок — в фотогалерее.

Предлагаем несколько вдохновляющих вариантов парных татуировок, которые прекрасно дополняют друг друга Только хотим вас предостеречь: удалить татуировку гораздо сложнее, чем снять кольцо.