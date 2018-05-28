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20 самых романтичных татуировок для пар
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20 самых романтичных татуировок для пар 

Домашний очаг 4 минуты назад
Несколько интересных вариантов парных татуировок — в фотогалерее.
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Предлагаем несколько вдохновляющих вариантов парных татуировок, которые прекрасно дополняют друг друга Только хотим вас предостеречь: удалить татуировку гораздо сложнее, чем снять кольцо.
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