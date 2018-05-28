Пластика нужна женщинам, чтобы скрывать следы насилия

Пластическая хирургия часто нужна женщинам для того, чтобы скрыть следы сексуальных надругательств. С таким странным заявлением выступила 80-летняя звезда Голливуда Джейн Фонда. Знаменитая американская актриса, телезвезда, пионер аэробики и общественный деятель Джейн Фонда полагает, что некоторые женщины используют пластическую хирургию для того, чтобы с ее помощью скрывать следы сексуальных надругательств. С таким заявлением Фонда выступила на Каннском международном кинофестивале, где 80-летняя актриса заявила, что пластические операции нередко помогают женщинам маскировать темные секреты в прошлом. Это весьма странное заявление, поскольку подавляющее большинство представительниц прекрасного пола в Голливуде с помощью пластической хирургии как раз пытаются построить карьеру и понравиться продюсерам.

«Когда я вижу лицо женщины, которая с помощью скальпеля или уколов превратила себя в неподвижную маску, мне постоянно хочется думать о том, почему это произошло, — рассказала Джейн Фонда. — Очень печально, что многие девушки в разных странах мира подвергаются сексуальному насилию, а мужчины не понимают, насколько чудовищно они поступают. Это не то событие, которое можно легко забыть, оно воздействует на сознание человека. И нужно постараться очень сильно, чтобы снова прийти в себя, вернуться в свою кожу, порой для этого требуется скальпель хирурга».

Джейн Фонда знает, что говорит, поскольку она призналась, что сама подверглась совращению, будучи ребёнком, а в молодом возрасте ее вообще изнасиловали. Джейн считает, что одним из достижений движения женщин за свои права стало признание того факта, что изнасилования не происходят по вине самих женщин. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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