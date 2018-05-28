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Пластика нужна женщинам, чтобы скрывать следы насилия
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Пластика нужна женщинам, чтобы скрывать следы насилия 

МедикФорум 35 минут назад
Фото: МедикФорум
Пластическая хирургия часто нужна женщинам для того, чтобы скрыть следы сексуальных надругательств. С таким странным заявлением выступила 80-летняя звезда Голливуда Джейн Фонда. Знаменитая американская актриса, телезвезда, пионер аэробики и общественный деятель Джейн Фонда полагает, что некоторые женщины используют пластическую хирургию для того, чтобы с ее помощью скрывать следы сексуальных надругательств. С таким заявлением Фонда выступила на Каннском международном кинофестивале, где 80-летняя актриса заявила, что пластические операции нередко помогают женщинам маскировать темные секреты в прошлом. Это весьма странное заявление, поскольку подавляющее большинство представительниц прекрасного пола в Голливуде с помощью пластической хирургии как раз пытаются построить карьеру и понравиться продюсерам.
«Когда я вижу лицо женщины, которая с помощью скальпеля или уколов превратила себя в неподвижную маску, мне постоянно хочется думать о том, почему это произошло, — рассказала Джейн Фонда. — Очень печально, что многие девушки в разных странах мира подвергаются сексуальному насилию, а мужчины не понимают, насколько чудовищно они поступают. Это не то событие, которое можно легко забыть, оно воздействует на сознание человека. И нужно постараться очень сильно, чтобы снова прийти в себя, вернуться в свою кожу, порой для этого требуется скальпель хирурга».
Джейн Фонда знает, что говорит, поскольку она призналась, что сама подверглась совращению, будучи ребёнком, а в молодом возрасте ее вообще изнасиловали. Джейн считает, что одним из достижений движения женщин за свои права стало признание того факта, что изнасилования не происходят по вине самих женщин. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
ФОТО ДЖЕЙН ФОНДЫ
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