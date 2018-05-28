6 косметических средств с эффектом инъекций: протестировано на себе

Признаюсь честно: в 31 год выгляжу как подросток. Но из-за активной мимики у меня есть морщинки на лбу и уже закладываются небольшие носогубные складки (или я к себе придираюсь). А поскольку кожа жирная, то она как была проблемной, так и осталась (хотя сейчас нет страшных воспалительных элементов на лице).

Инъекции я еще не делала, но чтобы не запускать процессы старения, решила обратиться к косметике, производители которой обещают невероятный эффект после курсового применения. Но мы все знаем, что обещать не значит сделать. Поэтому я тщательно протестировала на себе и своих близких новинки и средства, уже ставшие бестселлерами.

Регенерирующий концентрат с витамином С от Dr. Pierre Ricaud — эффект мезотерапии

Цена: от 1 690 рублей

Аскорбиновая кислота стимулирует кожу, заставляя ее вырабатывать коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту, а также обладает противовоспалительными свойствами. В мезотерапевтических коктейлях, которые вводят инъекционно, именно витамин С играет главную роль. Набор от Dr. Pierre Ricaud обещал сопоставимое с салонной процедурой действие. Средство представлено эксклюзивно на сайте ricaud.com.

Фишкой этого комплекта является то, что витамин С идет отдельно от эмульсии. Он представлен в виде порошка, который нужно смешать с продуктом перед использованием. Это обосновано тем, что аскорбиновая кислота, изначально добавленная в продукт, быстро теряет свои свойства после контакта с кислородом. В сухом виде она длительное время сохраняет свою эффективность.

Открываю ампулу с сухим порошком аскорбиновой кислоты (5%) и добавляю в эмульсию. При этом чувствую себя настоящим алхимиком. Ставлю дозатор, встряхиваю — средство готово к употреблению. Я использовала эмульсию без дополнительных кремов, так как у меня жирная кожа, а средство как раз немного подсушивает. А вот обладательницам сухого типа придется применять средство в дуэте с увлажняющим продуктом.

Мое мнение: производители обещают результат через три недели, однако я заметила первые улучшения уже через неделю. До использования средства у меня были небольшие воспаления на подбородке — они исчезли. Мелкие морщинки разгладились, а цвет лица перестал быть тусклым.

Крем-миорелаксант «Безупречность без уколов» линии House Calls от Dr.Brandt — эффект ботокса

Цена: от 7 085 руб.

В то, что крем может заменить инъекции ботокса, верится с трудом. Не та у него проникающая способность. Однако марка Dr. Brandt была создана когда-то голливудским королем ботокса доктором Брендтом, поэтому технологам, которые использовали его наработки, удалось создать продукт, сопоставимый с действием инъекций.

Сочетание аденозина, магнезии и нейропептидов в креме действительно тормозит мышечную активность.

Мое мнение: я наносила текстуру точечно на лоб. После использования трудно было двигать им целых шесть часов (для продукта это досточно длительное время). Надеюсь «перевоспитать» свою мимику.

Неинвазивный филлер от Fillerina — эффект биоревитализации

Цена: от 9 480 руб.

Содержимое коробки немного пугает: набор из двух больших тюбиков и шприцев с тонкими железными канюлями, похожими на иглы.

Смотришь на это все и думаешь: «Неужели придется делать себе инъекции?» На самом деле, конечно, нет. Суть в том, что с помощью шприцев вы распределяете на поверхности кожи вещества из двух тюбиков. Первый флакон с прозрачной жидкостью наносится для корректировки мелких морщин, а препарат с кремовой текстурой — для подтяжки овала лица. У шприцев нет игл, канюля имеет отверстие на конце, через которое набирается продукт. В состав препаратов входят гексопепетиды, шесть видов гиалуроновой кислоты, пептид матрифулл.

Мое мнение: средство способно увлажнить даже самую сухую кожу. Продукт выравнивает рельеф кожи, наносить после него макияж одно удовольствие. Набор может служить альтернативой биоревитализации, а также отлично поддержит результаты после салонных процедур, в том числе инъекционных. Еще средство обещает добавить объем губам, но здесь мне быть объективной сложно, так как они у меня от природы пухлые.

Разглаживающая сыворотка с пептидом матриксил от Hello Beauty — эффект ботокса

Цена: от 199 руб.

Очередной корейский бренд со своими фишками. Hello Beauty обещает избавить нас от многих проблем кожи. Мне досталось средство с эффектом ботокса. В состав этой сыворотки входит пептид матраксил. Предполагается, что он активирует ресурсы матрикса нашей кожи (составляет основу соединительной ткани): стимулирует выработку коллагена, эластина, все процессы обновления, а заодно блокирует мышечную активность.

Мое мнение: никакого эффекта ботокса я не получила. Зато заметила через некоторое время, как сыворотка отлично справляется со следами постакне. Очевидный плюс. Сыворотку можно найти на сайте pudra.ru.

Крем от морщин и для плотности кожи Serum Vegetal от Yves Rocher — эффект биоревитализации

Цена: от 1 149 руб.

Мне нравится косметика этого французского бренда, а особенно ингредиенты, которые они используют в производстве. Для антивозрастных линий это редкие виды растений, которые умеют выживать даже в самых экстремальных условиях. Все растительные компоненты (они запатентованы) ученые выращивают в специально созданных парниках с определенными условиями.

Изюминкой этого крема стало растение с непроизносимым названием мезембриантемум кристалинум (звучит как заклинание). В компании с камедью акации обещает разгладит все морщинки, активировать выработку гиалуроновой кислоты и коллагена, добавить коже плотности.

Мое мнение: я использовала крем для области шеи. Мелкие морщинки и заломы после сна средство ыстро разглаживает, а еще хорошо питает кожу. Но биоревитализацию как таковую вряд ли заменит.

Антивозрастная коллекция Lift-Structure от Filorga — эффект контурной пластики

Цена: от 5 300 руб.

Линейка, состоящая из сыворотки, дневного и ночного крема обещает избавить от птоза, разгладить морщины и вернуть коже тонус. В состав средства входят компоненты вроде клеточного фактора роста, коллагена и гиалуроновой кислоты. Эта формула обещает заменить сразу три процедуры: плазмолифтинг, биоревитализацию и контурную пластику. Линия продается эксклюзивно в премиальных аптеках и в парфюмерно-косметических магазинах «Иль Де Ботэ».

Коллекция предназначена для зрелых женщин, поэтому я отдала ее на тест маме, у которой как раз присутствуют и птоз, и глубокие межбровные морщинки, и легкие носогубные складки.

Итак, за неделю использования морщинки заметно разгладились. Думаю, за месяц их станет гораздо меньше. Только вот птоз никуда не исчез. К сожалению, когда подкожно-жировая клетчатка истончается, вернуть четкий контур овалу лица может аппаратный лифтинг или пластическая хирургия. Косметика тут бессильна.

Мое мнение: линию можно рекомендовать, если у вас есть морщины, в том числе мимические, и неровный рельеф лица.

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