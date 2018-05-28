Kiss me, baby: 9 проверенных средств для увеличения губ

Пухлые губы всегда смотрятся соблазнительно-сексуально и привлекают внимание и мужчин (с вожделением поцеловать), и женщин (с завистью). Если ты хочешь, чтобы твои губы стали более объемными, но при этом поход к косметологу на «укол красоты» под запретом, то на помощь придут специальные пламперы и помады-блески. Они есть у многих косметических брендов, но мы предлагаем обратить внимание на девять из них, которые реально крутые и работают.

Lacquer Plump, Dior Addict

Ученым марки Dior удалось создать первые лаковые чернила для губ с эффектом объема Addict Lacquer Plump. И, несмотря на то что визуально флакон напоминает помаду, по сути это жидкий флюид с плотной текстурой, которая абсолютно не чувствуется на губах. И, кстати, он держится 8 часов — целый рабочий день! Что касается объема, то за него отвечает водно-масляная эмульсия, насыщенная пигментами и экстрактом гибискуса природного происхождения, а за увлажненность (Addict Lacquer Plump совершенно не сушит губы!) — гиалуроновая кислота. Terrybly Shine, By Terry Gloss

Уникальность этого блеска в том, что он не только увеличивает объем губ благодаря эксклюзивной технологии Lumilip, но и оказывает омолаживающее действие — заполняет (не забивает, не путай!) морщинки, разглаживая поверхность губ. Но даже если у тебя еще нет таких проблем, то ты тоже можешь пользоваться Gloss Terrybly Shine, ведь он моделирует форму губ и визуально делает их более пухлыми. А ведь именно этого мы и добивались. Just Kissed Lip Plumper, Jane iredale

Этот блеск-бальзам (в отличие от многих средств, которые увеличивают объем губ) не разогревает, а наоборот, охлаждает и исключает ощущение липкости — браво! Помимо этого, тут очень интересный состав: специальные пептиды (стимулируют выработку коллагена и обеспечивают длительное увлажнение); масло лимона и мандарина (отшелушивают омертвевшие чешуйки кожи); микс мяты и имбиря (стимулирует кровообращение, поэтому губы немного увеличиваются в размере); масло дерева ши и подсолнечника, а также алоэ вера (смягчают поверхность губ). O-Plump, Smashbox

По заявлению производителя, это блеск, но на самом деле он больше напоминает увлажняющий крем. O-Plump содержит эксклюзивный комплекс Goji Berry-C Comple, и плюс к нему идут экстракты имбирной мяты и гингко билоба, антиоксиданты, полученные из зерен граната, морские экстракты, наполняющие кожу губ энергией, и масло авокадо — для блеска. На губах это средство совершенно не ощущается и остается незаметным, так как лишь слегка усиливает естественно-розовый цвет губ. Cosmetics Plushglass, M. A. C Кроме того что в составе Plushglass есть витамин Е, который увлажняет и смягчает кожу губ, нам больше ничего не известно. Но поверьте на слово: этот полупрозрачный блеск с перламутровым эффектом оставляет после себя очень приятное ощущение (никакой липкости!) и, разумеется, придает объем губам. Selection Gitane, Л’Этуаль

Это одна из последних новинок бренда Л’Этуаль selection, которая обладает нелипкой, шелковистой текстурой и работает как филлер (выравнивает кожу) и плампер (дает объем) за счет входящей в состав гиалуроновой кислоты и экстракта корня имбиря. У этого средства два названия — жидкая помада и флюид c лаково-глянцевым финишем, но говорит это об одном, что у Gitane невероятно легкая текстура. Rouge Swell Bliss XXX, Rouge Bunny

Если тебе хочется мгновенно увеличить объем губ, то палочкой-выручалочкой может стать блеск Rouge Bunny Rouge Swell Bliss XXX. Это еще одно невесомое (по ощущениям) средство, которое, помимо визуального эффекта, дает и ухаживающий, и антивозрастной. Хотя полностью состав формулы разработчики Rouge Bunny Rouge не открывают, но нам известно, что тут точно присутствуют гиалуроновая кислота, экстракт портулака и оливкового масла, натуральные пептиды и витамин Е. Lip Volume, Kiko Milano

Lip Volume — это крем для увеличения объема губ, который усиливает их натуральный цвет, а также питает, увлажняет и выравнивает их поверхность. За все эти эффекты в ответе гиалуроновая кислота и экстракт семян кунжута. В палитре есть три оттенка: прозрачный, нежно-розовый (№ 01, Tutu rose) и натуральный с легким голубоватым отливом (№ 02, Organza sky), который придает пикантности макияжу. Hyaluronic Lip Filler, Make Up Factory

Гиалуроновая кислота, морской коллаген, экстракт семян яблони, масло оливы и жожоба — с таким составом это средство должно стоить каких-то заоблачных денег, но нет, все в пределах разумного (около 1200 рублей). Помимо основного свойства — увеличения объема губ, еще Hyaluronic Lip Filler нейтрализует мелкие морщинки и складки на губах, возвращая им гладкость и мягкость. И как бонус — приятный ванильный аромат.