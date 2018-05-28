Опасный трюк: Алессандра Амбросио вышла в свет без макияжа

Модель явно не думала, что отсутствие косметики сделает ее менее привлекательной, чем обычно.

Мы привыкли, что знаменитости всегда выглядят идеально, особенно, когда над их образом орудуют несколько стилистов и визажистов. А вот в обычной жизни они далеки от идеала, особенно когда выходят в свет вообще без макияжа. На днях папарацци застали модель Алессандру Амбросио, которая шла на ужин со своим бывшим мужем Джейми Мазуром. Явно звезда была не в восторге встретиться с отцом своих детей, потому что она даже не сделала макияж для встречи.

На снимках модель выглядит совсем не так прекрасно, как мы привыкли ее видеть в журналах или на фотографиях с мероприятий. Алессандра кажется уставшей и не выспавшейся, из-за чего перестала быть такой привлекательной. На самом деле модели очень красиво с мейкапом, особенно, когда она делает акцент на глаза.

Возможно, она все еще расстроена, что рассталась с мужем. Спустя пару недель после развода Амбросио очень сильно похудела и стала похожа на скелет. Надеемся, что Алессандра выйдет из своей депрессии и начнет следить за собой. К тому же многие обсуждают, что у модели уже появился новый парень, имя которого она пока скрывает.

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