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Опасный трюк: Алессандра Амбросио вышла в свет без макияжа
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Опасный трюк: Алессандра Амбросио вышла в свет без макияжа 

WDay.ru 25 минут назад
Фото: WDay.ru
Модель явно не думала, что отсутствие косметики сделает ее менее привлекательной, чем обычно.
Мы привыкли, что знаменитости всегда выглядят идеально, особенно, когда над их образом орудуют несколько стилистов и визажистов. А вот в обычной жизни они далеки от идеала, особенно когда выходят в свет вообще без макияжа. На днях папарацци застали модель Алессандру Амбросио, которая шла на ужин со своим бывшим мужем Джейми Мазуром. Явно звезда была не в восторге встретиться с отцом своих детей, потому что она даже не сделала макияж для встречи.
На снимках модель выглядит совсем не так прекрасно, как мы привыкли ее видеть в журналах или на фотографиях с мероприятий. Алессандра кажется уставшей и не выспавшейся, из-за чего перестала быть такой привлекательной. На самом деле модели очень красиво с мейкапом, особенно, когда она делает акцент на глаза.
Возможно, она все еще расстроена, что рассталась с мужем. Спустя пару недель после развода Амбросио очень сильно похудела и стала похожа на скелет. Надеемся, что Алессандра выйдет из своей депрессии и начнет следить за собой. К тому же многие обсуждают, что у модели уже появился новый парень, имя которого она пока скрывает.
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