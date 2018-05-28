Тест: насколько вы провинциальны

Мода — дама капризная. И не признает четких рамок. Разумеется, есть какие-то общие тенденции, но есть и индивидуальный стиль, который человек «примеряет» на себя сам.

И вот эта индивидуальность часто становится краеугольным камнем в определении есть ли у человека вкус или он отсутствует напрочь.

На ком-то и мешок из-под картошки будет смотреться изысканно, а кому-то и самый дорогой наряд не придаст нужного шарма. Но есть определенные признаки дурного вкуса, которые подтверждают, что девушку из деревни вывезти можно, а деревню из девушки — никогда.

Оговоримся сразу, мы ничего не имеем против провинциалов. Более того, уверены, что даже дамы, прожившие в городе всю свою жизнь, вполне могут страдать отсутствием вкуса. А насколько провинциальны именно вы?