Важный компонент: что такое центелла азиатская и почему на ней все помешались

Центеллу азиатскую раньше использовали преимущественно в традиционной китайской медицине, открывшей косметологам немало редких и полезных растений. Но с недавних пор ценную траву постепенно начали пускать в массовое производство. Полагаем, очень скоро она потеснит много известных компонентов, отвечающих за упругость и ровный тон кожи.

Фотография: Legion-Media

Что это такое

Центелла азиатская — растение, распространенное в Индии, на Шри-Ланке и в других частях Азии и обладающее мощными восстанавливающими свойствами. Именно за это экстракт центеллы любят использовать в косметологии и производстве антивозрастных продуктов. Еще одна сверхмощная форма центеллы — мадекассоид. Последний является чистым изолятом и встречается в особо мощных уходах.

Как это работает

Центелла воздействует на синтез коллагена в глубоких слоях кожи и существенно увеличивает его количество. Кофеин в составе экстракта повышает метаболизм клеток, магний — нормализуют работу сосудов, и в результате кожа получает дополнительное питание. Кроме того, центелла удерживает влагу, успокаивает раздражения, лечит кожные заболевания и значительно повышает упругость кожи.

Средства с центеллой

Средства с экстратом центеллы с недавнего времени повсеместно встречаются в антивозрастных линейках. Наиболее вероятно его обнаружить в сериях космецевтических азиатских марок.

Многофункциональный крем для лица, Secret Key Восстанавливающее успокаивающее средство, предупреждающее появление пигментных пятен Ciicaplast Baume, La Roche-Posay

Ночной антивозрастной крем-маска для лица Revitalift Лазер, L'Oreal

Очищающая маска-пленка, The Saem

Средство для лечения акне и пигментных пятен Cicapair, Dr. Jart +