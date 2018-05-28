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Важный компонент: что такое центелла азиатская и почему на ней все помешались
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Важный компонент: что такое центелла азиатская и почему на ней все помешались 

Журнал ОК! 59 минут назад
Центеллу азиатскую раньше использовали преимущественно в традиционной китайской медицине, открывшей косметологам немало редких и полезных растений. Но с недавних пор ценную траву постепенно начали пускать в массовое производство. Полагаем, очень скоро она потеснит много известных компонентов, отвечающих за упругость и ровный тон кожи.
Фотография: Legion-Media
Что это такое
Центелла азиатская — растение, распространенное в Индии, на Шри-Ланке и в других частях Азии и обладающее мощными восстанавливающими свойствами. Именно за это экстракт центеллы любят использовать в косметологии и производстве антивозрастных продуктов. Еще одна сверхмощная форма центеллы — мадекассоид. Последний является чистым изолятом и встречается в особо мощных уходах.
Как это работает
Центелла воздействует на синтез коллагена в глубоких слоях кожи и существенно увеличивает его количество. Кофеин в составе экстракта повышает метаболизм клеток, магний — нормализуют работу сосудов, и в результате кожа получает дополнительное питание. Кроме того, центелла удерживает влагу, успокаивает раздражения, лечит кожные заболевания и значительно повышает упругость кожи.
Средства с центеллой
Средства с экстратом центеллы с недавнего времени повсеместно встречаются в антивозрастных линейках. Наиболее вероятно его обнаружить в сериях космецевтических азиатских марок.
Многофункциональный крем для лица, Secret Key  Восстанавливающее успокаивающее средство, предупреждающее появление пигментных пятен Ciicaplast Baume, La Roche-Posay
Ночной антивозрастной крем-маска для лица Revitalift Лазер, L'Oreal
Очищающая маска-пленка, The Saem
Средство для лечения акне и пигментных пятен Cicapair, Dr. Jart +
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