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Где купить любимую косметику звезд
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Где купить любимую косметику звезд 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Этим летом в тренде сияние, а значит, без косметики с шиммером и блеском никак не обойтись. Чтобы тебе было легче выбрать свой идеальный бьюти-продукт, мы нашли средства, которые чаще всего используют звезды.

Хайлайтер Ким Кардашьян

peopletalk
Ким Кардашьян обожает делать макияж, и, конечно же, использует хайлайтеры. Кстати, по ее словам, последние новинки из коллекции KKW Beauty — самые лучшие, какие ей только приходилось пробовать. «Мне нравится наносить их на скулы, нос и на арку Купидона (над губой). С ними просто и быстро делать сияющий макияж», — делится Ким.

Люминайзер Миранды Керр

propletalk
Если Миранда Керр хочет придать коже сияния, то она предпочитает использовать люминайзеры в розовом оттенке. «Не обязательно делать полностью блестящий макияж. Можно выделить несколько зон, и этого будет вполне достаточно. Например, чтобы сделать взгляд более открытым, нанеси немного люминайзера под бровь», — делится Миранда.

Хайлайтер Дженнифер Лопес

peopletalk
Дженнифер Лопес любит рассыпчатые текстуры, поэтому и средство с сиянием у нее тоже в виде порошка. «Такие средства не ложатся плотным слоем, они создают блестящую дымку и выглядят очень естественно», — подчеркивает Джей Ло.

Палетка для макияжа Дрю Бэрримор

peopletalk
Дрю Бэрримор любит сочетать несколько оттенков, даже если они с шиммером. Поэтому у нее всегда под рукой Flower Beauty Galactic Glow Holographic Palette. Если Дрю хочет создать максимально естественный макияж, она наносит немного хайлайтера только на скулы.
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