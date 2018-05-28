Как провести лето, когда у тебя фотодерматоз — аллергия на солнце

Что такое аллергия на солнце, она же почесуха, и при чем тут ненавистный многим борщевик, рассказывает Sobesednik.ru

Закон подлости: несколько месяцев ждешь тепла, радуешься ему, выходишь наконец-то на пляж, а потом покрываешься красными зудящими пятнами. Аллергия? На солнце? Не совсем, но нечто похожее.

Так называемая аллергия на солнце (солнечная крапивница, почесуха, экзема и др.) на самом деле — настоящее воспаление, которое вызывают ультрафиолетовые лучи. В медицине это называется фотодерматозом. Проявляется он, как можно понять из упоминания крапивницы, красной сыпью на открытых участках кожи — чаще всего на лице, груди и плечах, на руках. Сыпь эта чешется и часто на прикосновения отзывается жжением. Возникает она быстро — в течение часа после пребывания на солнце, а проходит медленно — порой до недели.

Фотодерматоз — особенность организма, есть основания предполагать, что наследственная. Но такое может случиться с любым человеком, например, после контакта с соком борщевика, после приема зверобоя или определенных лекарств, после того, как на кожу попала парфюмерия. В таком случае чувствительность кожи к ультрафиолету повышается и она может «выдать» на солнце сыпь. Но в обычное время такой человек загорает вполне успешно и без страданий.

А вот если реакция ни с чем таким не связана, говорят о фотодерматозе. Собственно, многого об этом состоянии врачи пока не знают — например неизвестны причины такого «ответа» организма на солнце. Но замечено, что жертвами аллергии на солнце чаще становятся молодые, до 30 лет, женщины.

Четыре факта о фотодерматозе, с которыми придется считаться

1. Это не лечится

Можно уменьшить проявления фотодерматоза, но в глобальном смысле он не лечится. Это значит: если кожа таким образом реагирует на открытые лучи солнца, она будет делать это и дальше. Все, конечно, зависит от интенсивности излучения и многих других факторов, но в целом, если случилось, правильная тактика — не лекарство искать, а максимально защищать кожу всеми доступными средствами.

2. Он ослабляет кожу

Часто люди задаются вопросом, а насколько безопасна вода в выбранном ими водоеме — нет ли там чего-то такого, чем можно заразиться, что может вообще как-то навредить организму. Так вот, если на коже есть проявления так называемой аллергии на солнце, лучше не лезть в воду, которая внушает подозрения. Риск подцепить что-нибудь неприятное в этом случае выше, как выше он у людей с дерматологическими заболеваниями и повреждениями кожи.

3. Защищаться надо не только в июле

И не только в жарких странах. Период, когда надо включить режим осторожности, для человека со склонностью к фотодерматозу начинается в середине весны и заканчивается поздней осенью.

Если у вас а­ллергия на солнце, в солнечный день нужны:

крем с SPF не ниже 30 (на лицо тоже!)

закрытая светлая одежда из натуральных тканей

головной убор, желательно с широкими полями

солнцезащитные очки

избегание открытого солнца, особенно в часы его максимальной активности

4. Не всегда бывает

У солнечной крапивницы есть любопытная особенность, которая может ввести в заблуждение: кожа в тех местах, где были высыпания, может перестать реагировать так на ультрафиолет. Заметив это, человек может решить, что проблема «рассосалась» сама собой, и перестать защищаться. В такой ситуации те участки, что раньше были надежно спрятаны от лучей, могут однажды «расцвести» зудящими красными пятнами.

Иногда даже стекло — не защита…

Есть болезни, при которых у человека появляется повышенная чувствительность к солнечному излучению и риск фотодерматоза. Это порфирии — ряд генетически обусловленных заболеваний, связанных с нарушением синтеза гемоглобина. В таком случае образуется избыточное количество промежуточных продуктов — порфиринов. Проявляются порфирии по-разному — например поражением нервных стволов (полинейропатиями) и желудочно-кишечного тракта, изменениями кожных покровов. Людям с подобным диагнозом нужно знать о том, что солнце для них — о­бъект повышенной опасности всегда или в период обострения (это зависит от вида порфирии). Фото­дерматоз вплоть до тяжелых ожогов некоторые из них могут получить порой даже через оконное стекло и тонкую синтетическую одежду!

Борщевик как угроза

Справедливости ради надо сказать, что фотодерматозы в чистом виде, без «участия» какого-либо увеличивающего риск фактора типа лекарства, растения или патологии, — нечастое явление. А вот ситуация, когда люди сталкиваются с ним из-за собственной неосторожности — куда более распространенное. Например, из-за борщевика, который начинает особенно мешать дачникам в разгар лета, когда вырастает до гигантских размеров. Именно тогда дачник решает развернуть борьбу с наглым растением, и именно в это время он сильнее всего рискует здоровьем. Вот что стоит знать тем, кому мешает жить борщевик.

Косить борщевик вообще бессмысленно — у него такие корни и столько семян, что скашивание стеблей ничего не дает. Тем более бессмысленно делать это летом, на пике роста и производства семян. Как раз в это время его стоит оставить в покое, потому что, во-первых, велик риск попадания на кожу сока — его тем больше, чем мощнее это растение, во-вторых, активное солнце делает риск ожогов из-за этого реальнее.

Cам по себе сок борщевика ожогов не вызывает — для этого нужны солнечные лучи. Но если на небе облака, это не повод выходить на бой с борщевиком, потому что, если сок попадет на кожу, реакция может развиться и на следующий день, и через два дня — как только случится контакт с солнечными лучами. Даже если вы промыли кожу! Такое вот коварство.

Дачник обычно рассуждает так: сил нет на этот борщевик смотреть — надену перчатки и пойду рубить. Но перчаток мало, потому что борщевик — растение мощное, в процессе его сок будет брызгать во все стороны, а для кожи он опасен даже в том случае, если попадет на нее через одежду. Поэтому по-хорошему нужны не только перчатки, но и защитный костюм из плотной водоотталкивающей ткани, полностью закрытый, маска на лицо и очки.

Если вы все же не вытерпели и вступили в контакт с борщевиком или сок попал на кожу случайно, вымойте ее с мылом, обработайте чем-нибудь спиртовым и несколько дней прячьте от солнца под одеждой. Но все равно может понадобиться врач — в частности в том случае, если сок попал на лицо, в глаза или речь идет о ребенке.

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